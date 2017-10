Abierta la votación popular del concurso de foto y selfi de San Mateo 2017

Logroño, 3 oct (EFE).- El Ayuntamiento de la capital riojana ha abierto el plazo para la votación popular del II Concurso de Fotografía y Selfi "Vente a Logroño, disfruta San Mateo", en el que participan veinte originales seleccionados en cada categoría por el jurado de entre las 111 imágenes y 26 selfis presentados.

Esas 111 fotografías y 26 selfis son casi el doble que el año anterior, por lo que se consolida una iniciativa que se repetirá durante las próximas fiestas mateas, ha afirmado hoy el Ayuntamiento en una nota.

La fase de presentación finalizó ayer, fecha en la que se reunió el jurado para determinar las imágenes que se someterán a votación popular y cuyo resultado se dará a conocer el próximo día diez.

Los seleccionados en la categoría "selfi" con "Atrapa al vendimiador", "Barricas de San Mateo", "Buena gente", "Buscando a mi mujer", "Buscando la vaquilla", "Chupinazo", "De pinchos", "Degusteando", "Del chupinazo al cielo", "El Labrador", "Estamos aquí", "Chupinazo en familia" y "Jack Sparrow en Logroño".

A ellos se suman "Nuestra propia imposición del pañuelo", "Pequeños y gigantes", "Qué mareo", "Sin limpieza no hay fiesta", "Take my a wine" y "Trago del porrón siempre es tradición".

En esta categoría no se ha completado el cupo de veinte porque el resto de presentados no cumplía los requisitos aparecido en las bases del concurso.

En la categoría de fotografía se han seleccionado las tituladas "2017", "Alegría jotera", "Alegría", "Animadores", "Capturando las luces", "El arco iris de las fiestas", "El conciertazo", "El fruto de la tierra riojana", "El punto de mira", "E tiovivo", "Espectadora" y "Esperando su turno".

También se pueden votar las fotografías "Explosión de color", "Fuegos y estrellas", "Fuegos y tempranillo", "Love is in the place", "Riojana de pura cepa", "Salto del Ángel", "Superhéroes" y "Toro de fuego".