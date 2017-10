Portero de discoteca cree que acusado pudo entregar su navaja a un amigo

Logroño, 2 oct (EFE).- El jefe de seguridad de la discoteca "Macao" ha afirmado hoy que el acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa le agredió con una navaja que no ha sido encontrada porque cree que el presunto autor de los hechos se la pudo entregar a un amigo fuera del local.

Esta ha sido una de las declaraciones realizadas hoy en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de La Rioja, contra un joven de origen colombiano, como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que le piden siete años de prisión y una indemnización de 6.120 euros para la víctima.

Además, se juzga a un amigo del acusado por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad que acudieron al incidente, por lo que le reclaman un año de cárcel.

Y también se acusa al jefe de seguridad del local y a otro portero, de un delito leve de lesiones, por los que el fiscal pide que paguen una multa de 360 euros cada uno.

Los hechos por los que se celebra el juicio ocurrieron en la madrugada del 10 de julio de 2016, en la sala de fiestas Macao de Logroño y fuera de ella.

El acusado de asesinato en grado de tentativa es un joven de origen colombiano que tiene antecedentes por intento de homicidio y que de en esos momentos se encontraba en libertad condicional, algo que él mismo ha esgrimido en varios momentos de su declaración para asegurar que "no quería líos".

Según su relato, ese día celebró el cumpleaños de su novia y por la noche se dirigió a la sala Macao con varios familiares; además, en un momento de la noche fue a una barra a beber con un amigo, el acusado de atentado.

En ese momento, según su versión, vio a un joven que semanas antes le había agredido junto a más personas; el acusado no denunció esa agresión -aunque precisó atención médica de urgencias- por "no meterme en líos", ha insistido.

En la discoteca ese joven se alejó de forma precipitada al verle y acudió a uno de los porteros.

Este conminó al acusado a irse del local y después de ser agredidos por ese y otros porteros.

Ha asegurado que no recuerda algunos detalles de lo ocurrido "por los golpes" y ha explicado que tras dejar el local, regresó con las llaves de su coche en la mano "algo con lo que no quería hacer daño, sino defenderme, porque me estaban golpeando como un animal".

Ha relatado que volvió a salir de la discoteca huyendo y encontró a una patrulla de la Policía Local, delante de la que "me siguieron pegando los porteros" y cuando fue registrado "no encontraron ninguna navaja, porque no había.

Frente a esta versión, el responsable de los porteros, que fue el supuestamente agredido por arma blanca, ha explicado que el acusado ya había protagonizado otro incidente en la sala ese mismo día y que cuando sucedieron los hechos, uno de sus compañeros "al que creo" fue el que "dio la alerta de navaja".

Ha asegurado que tras sacar al acusado a la calle volvió a entrar, supuestamente "con una navaja tijera y no una navajita de llavero" con la que le causó varias heridas "aunque en un principio, con la tensión del momento, ni me enteré", ha admitido.

No obstante, sufrió varios pinchazos, que no le afectaron al llevar puesto un chaleco antibalas, "pero sin él, podría haber sido algo grave", ha afirmado.

Sobre este punto, el acusado afirma que "ese chaleco salió a relucir cuando todo había pasado ya".

Por otro lado, el jefe de seguridad ha defendido su actuación frente a la policía "para ayudar, porque aunque ahora lo niegue, el acusado y su amigo se resistieron".

Y ha recalcado que en su opinión "es difícil confundir una navaja con unas llaves" y que si no se ha encontrado "puede ser porque la entregase a algún amigo de los que había fuera, en varios coches" ya que "ese es un modo de proceder habitual".

El otro joven colombiano, acusado de un delito de atentado y de haber llegado a amenazar de muerte a los agentes policiales, ha afirmado que su amigo no llevaba ninguna navaja y que ni siquiera causó un altercado en el interior del local.

Ha reconocido que se pudo nervioso mientras la actuación policial, porque "había bebido mucho, dos botellas de whisky con un amigo" y "me parecía una gran injusticia todo lo que estaba pasando".

Ha afirmado que no recuerda haber amenazado a los agentes y que si no les denunció por el trato recibido ni acudió a un centro médico fue porque "era normal que me trataran como lo hicieron con mi comportamiento".

La sesión de hoy del juicio -que continuará mañana- se ha completado con las declaraciones de conocidos del acusado que han asegurado que nunca porta armas blancas.

También ha declarado el joven con el que protagonizó el primer altercado, que sí ha afirmado que vio en manos del acusado "algo que brillaba y con filo" y pensó que se lo iba a clavar.

Y, en esa misma línea, otro de los porteros -que no está acusado- ha asegurado que vio en las manos del acusado, algo metálico, que brillaba y que era una navaja.