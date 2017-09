Haro reduce un tres por ciento el recibo del IBI

Logroño, 22 sep (EFE).- La alcaldesa de Haro, Laura Rivado ha anunciado hoy una rebaja del tres por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), además de otra serie de ventajas fiscales que se aplicarán en el próximo ejercicio.

Rivado, en una conferencia de prensa, ha resaltado su intención de continuar "reduciendo deuda, haciendo inversiones y bajando impuestos" algo que "un año más vamos a demostrar que es posible.

Ha detallado que la bajada del 3 por ciento del IBI supondrá que en 2018 "un recibo medio pasará de 401 a 389 euros" y el Ayuntamiento de Haro prevé ingresar 105.000 euros por este concepto "aunque ese dinero se quedará en el bolsillo de los ciudadanos".

Ha recordado que esta es la segunda bajada consecutiva de este impuesto porque "la buena evolución financiera de las arcas municipales permite tomar este tipo de decisiones".

La regidora municipal ha anunciado además, una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con una serie de mejoras, para todas aquellas empresas que generen empleo indefinido.

De esta manera, las entidades que incrementen su plantilla con este tipo de contrato, entre un cinco y un diez por ciento, se verán bonificadas con un 15 por ciento sobre el IAE.

Si el incremento de este tipo de contratos es de entre un once y un 20 por ciento, la bonificación será del 25 por ciento, y si es del 21 al 30 por ciento, la rebaja del Impuesto de Actividades Económicas será de un 30 por ciento.

Rivado ha explicado que "en ejercicios anteriores se ha bonificado y dado ayudas a las empresas o autónomos de nueva creación" y "ahora lo que pretendemos es que el empleo se consolide, y tenga una mayor calidad".

No obstante, ha explicado que no descartan en el futuro nuevas medidas para ayudar a las empresas y autónomos, no sólo a instalarse en la ciudad, sino también para que generen un empleo de calidad.

En este año 2017, la recaudación estimada por el IBI es de 3.6 millones de euros, que serán algo menos de 3,5 millones el año próximo.

Con respecto al Impuesto de Actividades Económicas, el Ayuntamiento recauda por este concepto, unos 160.000 euros al año; se contabilizan 215 recibos, de 126 empresas y en el supuesto de que todas se acogieran a la máxima bonificación por contratación indefinida se dejarían de recaudar 50.000 euros, ha concluido.