EFE.LA RIOJA.1 AGO

Logroño, (EFE).- El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, ha defendido hoy la actuación del Gobierno regional en el proceso de reparto de nuevas plantaciones de viñedo, en el que los altos cargos del Ejecutivo "no meten las narices, ni dan instrucciones de qué solicitudes hay que atender y cuales no". (LG2022)

PARLAMENTO VIÑEDO

PSOE y Podemos piden detener concesión plantaciones de viñedo de 2016 y 2017

Logroño, (EFE).- Las portavoces de los grupos Socialista y Podemos en la Comisión de Agricultura del Parlamento regional, Concepción Andreu y Natalia Rodríguez, respectivamente, han pedido que se detenga la adjudicación de hectáreas de nuevo viñedo de 2017 y también de 2016 "porque no se ha hincado ni una cepa todavía".(LG2026)

PARLAMENTO VIÑEDO

Nagore, "asombrado" por críticas a criterios de reparto de viñedo 2018

Logroño, (EFE).- El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, ha afirmado hoy sentirse "asombrado" por las críticas de diferentes organizaciones agrarias a los nuevos criterios marcados para distribuir autorizaciones de plantación de viñedo, para 2018, "porque son ellas las que los han pedido".(LG2027)

TRIBUNALES OPOSICIONES

Decretan sobreseimiento por prevaricación en las oposiciones a Policía Local

Logroño, (EFE).- La titular del Juzgado de instrucción número 2 de Logroño ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones por una presunta prevaricación administrativa en la promoción interna de 8 plazas de oficial en la Policía Local, aunque ha constatado varias "irregularidades" en este concurso oposición. (LG2002)

TRIBUNALES OPOSICIONES

El Ayuntamiento logroñés satisfecho por archivo de la causa de oposiciones

Logroño, (EFE).- El Ayuntamiento logroñés se ha mostrado hoy "muy satisfecho" por el auto del Juzgado de instrucción número 2 de Logroño, que ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones por una presunta prevaricación administrativa en la promoción interna de ocho plazas de oficial en la Policía Local. (LG2023)

TRIBUNALES OPOSICIONES

Cambia Logroño dice que el auto judicial sobre oposiciones avala sus tesis

Logroño, (EFE).- Cambia Logroño ha afirmado hoy en un comunicado que el auto judicial sobre las oposiciones a oficial de la Policía Local avala sus denuncias y su trabajo.(LG2037)

ESPAÑA DÉFICIT

La Autoridad Fiscal considera "muy probable" que La Rioja cumpla el déficit

Madrid/Logroño, (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera "muy probable" el cumplimiento del objetivo de déficit en 2017 por parte de La Rioja.(LG2029)

NUCLEARES GAROÑA

El Gobierno cierra Garoña por la oposición política y su escaso impacto

Madrid, (EFE).- El Gobierno ha decidido no renovar la autorización necesaria para que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que no está en funcionamiento desde hace cinco años, pueda volver a operar, por lo que será cerrada, ha anunciado hoy el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.(LG2013)

PARTIDOS PSOE

El PSOE dice que el cierre de Garoña es una buena noticia para La Rioja

Logroño, (EFE).- El PSOE de La Rioja ha afirmado hoy en un comunicado que la no continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña es una buena noticia para la comunidad y la decisión adoptada por el ministerio de Energía es "la más razonable", aunque "llega tarde".(LG2034)

PARTIDOS PP

El PP destaca el plan social acordado en el cierre de Garoña

Logroño, (EFE).- El PP de La Rioja ha destacado hoy que se ha acordado el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña junto a un plan social para su plantilla.(LG2035)

EMPLEO ORIENTACIÓN

El Servicio de Orientación Sociolaboral ha atendido 627 desempleados este año

Logroño, (EFE).- Un total de 627 personas desempleadas han sido atendidas por el Servicio Municipal de Orientación y Promoción Sociolaboral del Ayuntamiento de Logroño en el primer semestre de este año, ha afirmado hoy el concejal de Innovación y Emprendimiento, Manuel Peiró. (LG2011)

PSOE RIOJA (Entrevista)

Rivado apuesta por "recuperar la pluralidad" del PSOE en La Rioja

Logroño, (EFE).- La nueva secretaria de Organización del PSOE de La Rioja, Laura Rivado, ha apostado hoy "recuperar la pluralidad del partido" y por "olvidar los personalismos", según ha dicho en una entrevista a Efe. (LG2014)

CARRETERAS RIOJA

Garrido destaca el "proyecto claro" del PP para las infraestructuras riojanas

Logroño, (EFE).- El portavoz popular en el Parlamento regional, Jesús Ángel Garrido, ha destacado hoy que el PP "tiene un proyecto claro y realista para las infraestructuras" de La Rioja, que se apoya en el protocolo de colaboración suscrito entre los gobierno central y riojano. (LG2016)

CAMPAÑA RENTA

Hacienda ha devuelto 53,44 millones de euros en la campaña de la renta

Madrid/Logroño, (EFE).- La Agencia Tributaria (Aeat) ha devuelto 53,44 millones de euros a 93.171 contribuyentes riojanos como parte de la campaña del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) de 2016, de acuerdo a los datos actualizados hasta el 28 de julio publicados hoy. (LG2007)

SALUD LABORAL

Asepeyo protege a 19.492 trabajadores riojanos

Logroño, (EFE).- Asepeyo protege en La Rioja a 19.429 trabajadores, 15.975 que trabajan por cuenta ajena y 3.454 autónomos, y da cobertura a 2.135 empresas en contingencias profesionales, ha explicado esta empresa en un comunicado.(LG2036)

MOTOR MATRICULACIONES JULIO

Las matriculaciones de vehículos suben el 3,57 % en julio en La Rioja

Madrid/Logroño, (EFE).- Las matriculaciones de turismos y todoterrenos subieron el 3,57 por ciento en julio en La Rioja con respecto al mismo mes del año pasado, con 493 unidades matriculadas, mientras que en los siete primeros meses del año han tenido un aumento del 3,67 por ciento con respecto al mismo periodo de 2016. (LG2018)

PRECIO VIVIENDA

La Rioja, región donde menos sube el precio de la vivienda, según portal

Madrid/Logroño, (EFE).- El precio de la vivienda en La Rioja en julio fue un 0,69 % superior a las cifras del mismo periodo de 2016, según un estudio del portal inmobiliario pisos.com, que sitúa a esta comunidad como la que menor alza de precios tuvo, entre las que registraron subidas.(LG20233)

SINDICATOS SANIDAD

CSIF denuncia falta de enfermeros en Hospital Virgen del Carmen de Calahorra

Logroño, (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado hoy la falta de personal de enfermería en el Hospital Viamed Nuestra Señora del Carmen de Calahorra desde que el pasado mes de junio comenzó el periodo de vacaciones estivales de la plantilla. (LG2020)

CARNÉ JOVEN

El Carné Joven de La Rioja renueva su imagen e incluye nuevas ventajas

Logroño, (EFE).- El Carné Joven Europeo de La Rioja renueva su imagen con el lema "Do more. Be more. Haz más. Sé más", e incluye nuevas ventajas financieras gracias a la colaboración de Caja Rural de Navarra para el desarrollo de este programa. (LG2017)

TURISMO RIOJA

Las Noches de San Lorenzo contarán con la participación de 12 bodegas

Logroño, (EFE).- Un total de doce bodegas de San Vicente de la Sonsierra y Briones ofrecerán degustaciones de sus vinos a los visitantes de la undécima edición de Las Noches de San Lorenzo, los próximos 12 y 13 de agosto, ha informado hoy el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés. (LG2008)

FESTIVAL DANZA

El II Festival Margen Danza arranca con la propuesta urbana de David Vento

Logroño, (EFE).- El II Festival Margen Danza, que se celebra en Logroño durante el mes de agosto, arranca hoy con la propuesta urbana del bailarín David Vento, quien realiza una espectacular actuación acrobática con un aro. (LG2021)

PUBLICACIONES MUNICIPIOS

El IER edita el libro "Planos de toponimia actual e histórica del Alto Oja"

Logroño, (EFE).- El Instituto de Estudios Riojanos (IER) ha editado la publicación "Planos de toponimia actual e histórica y Nomenclator del Alto Oja (La Rioja): Ezcaray, Ojacastro, Valgañón, Zorraquín",del ingeniero Jorge Matey Valderrama, dentro de su colección "Ciencias de la Tierra". (LG2003) EFE

PREMIO EDUCACIÓN

Dos centros riojanos finalistas en el Premio a la Acción Magistral 2017

Logroño, (EFE).- El colegio Menesiano de Santo Domingo de la Calzada y Cooperativa San Agustín de Calahorra llevarán dos proyectos de educación en valores a la final del Premio a la Acción Magistral 2017.(LG2025)

COMUNICACIÓN FORMACIÓN

Ibercaja y la Asociación de la Prensa renuevan un acuerdo para formación

Logroño, (EFE).- Ibercaja y la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR) han renovado el acuerdo de colaboración para el desarrollo de actividades formativas dirigidas a periodistas a lo largo de 2017.(LG2030)

LACTANCIA MATERNA

Al Halda pide un profesional dedicado a lactancia para San Pedro y Calahorra

Logroño, (EFE).- La asociación de apoyo a la lactancia de La Rioja, Al Halda, ha demandado hoy los servicios de maternidad de los hospitales San Pedro y Fundación de Calahorra cuente con un profesional sanitario formado en lactancia con dedicación exclusiva.(LG2028)

BALONCESTO FEMENINO

Elena Salceso seguirá en el filial del Campus Promete

Logroño, (EFE).- La escolta riojana Elena Salcedo (1,76; 26 años) ha renovado por una temporada más con el Campus Promete de Logroño, para continuar en el equipo filial de Liga Femenina 2.(LG2040)