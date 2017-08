El II Festival Margen Danza arranca con la propuesta urbana de David Vento

Logroño, 1 ago (EFE).- El II Festival Margen Danza, que se celebra en Logroño durante el mes de agosto, arranca hoy con la propuesta urbana del bailarín David Vento, quien realiza una espectacular actuación acrobática con un aro.

La concejal de Comercio, Cultura y Turismo de Logroño, Pilar Montes, ha participado en la presentación de este festival, junto a su director, el bailarín y productor riojano Samuel Retortillo.

En una rueda de prensa, han detallado que la segunda edición de Margen Danza se desarrollará en su primera jornada en la plaza del Mercado, pero las actuaciones de los próximos dos días (4 y 11 de agosto) serán frente a la pasarela del Parque del Ebro, el único escenario del año pasado.

Montes ha resaltado que, a lo largo de tres jornadas, pasarán por Logroño ocho compañías de danza, cuatro de ellas nacionales y las otra internacionales (procedentes de Alemania, Luxemburgo y Portugal), de las que cinco debutarán en La Rioja, con propuestas escénicas novedosas y otras más consolidadas.

El festival comienza con "Samsari", de David Vento, un bailarín que ha trabajado en el Circo del Sol, cuyo trabajo está a medio camino "entre circo y danza", con una danza "urbana muy visual", en la que utiliza un aro denominado "cyr wheel", ha detallado Retortillo.

El festival, que está organizado por Madrugada Producciones y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, se completa esta noche con la "I Muestra de Cinedanza" de verano con la proyección de los cortometrajes ganadores del Festival Internacional de Videodanza de La Rioja 'Fiver 2017'.

El director de Margen Danza ha animado a los logroñeses que se acerquen a "este cine de verano con temática de danza, en el que la palabra da paso al movimiento".

El próximo viernes, 4 de agosto, habrá espectáculos dedicados a los más pequeños, que en la edición del año pasado fueron "un público fiel", ha indicado.

Así, ha resaltado la actuación de la compañía madrileña Larumbe Danza, con "En mi casa infinita"; el montaje "Be Human" de los alemanes Be Human Project, que presentan una propuesta de periodismo en danza.

La compañía Los dedae, de Chevi Muraday, celebran su veinte aniversario y presentarán en Logroño "Return Volumen 2", un espectáculo que se estrenó con la actriz Marta Etura y se ha adaptado en formato solo para Margen Danza.

También se pretende dar visibilidad a artistas riojanos que residen en el extranjero, de modo que se ha invitado a Jara Serrano, afincada en Berlín (Alemania), quien estrenará en Logroño el espectáculo "Trayectos nómadas", un solo creado especialmente tras asistir a la edición de 2016.

El 11 de agosto actuarán el grupo AWA de Luxembrugo, con "As you want"; y Filipa Castro y Carlos Pinillos, bailarines principales de la Compañía Nacional de Portugal, presentarán la pieza "Cantata".

Por último, la compañía Artistas Inflamables, con el dueto "If as is always", de la bailarina Olga Cobos y su compañero Peter Mika, que han actualizado una versión del montaje que realizaron hace veinte años cuando se enamoraron.

Las entradas son gratuitas y el acceso es libre en todos los espectáculos, que se representan al aire libre y están dirigidos a todos los públicos.