El Carné Joven de La Rioja renueva su imagen e incluye nuevas ventajas

Logroño, 1 ago (EFE).- El Carné Joven Europeo de La Rioja renueva su imagen con el lema "Do more. Be more. Haz más. Sé más", e incluye nuevas ventajas financieras gracias a la colaboración de Caja Rural de Navarra para el desarrollo de este programa.

El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, Conrado Escobar, ha presentado hoy la nueva imagen del carné en una rueda informativa, junto con el responsable de comunicación de Torrents Creativos, Íñigo Ruiz, y la coordinadora del Programa Joven de Caja Rural de Navarra, Carmen Díaz de Rada.

Escobar ha recordado que el Ejecutivo riojano seleccionó a Caja Rural de Navarra a través de un concurso público y "en busca de asegurar las mejores condiciones en un programa tan importante para los jóvenes como el Carné Joven Europeo".

Se trata de un producto del que se pueden beneficiar todos los jóvenes entre 14 y 30 años en La Rioja, España y 39 países europeos, con descuentos en alojamientos, transportes, cultura, deportes y demás ocio saludable, e incluye el Seguro Multiasistencia en Viaje.

Además, estas actividades "incidirán en la prevención del consumo de alcohol y drogas y fomentarán prácticas saludables y respetuosas con el medio ambiente", ha remarcado Escobar.

El consejero ha señalado que el acuerdo entre el Ejecutivo riojano y Caja Rural de Navarra prevé una aportación anual de la entidad bancaria de 114.601 euros para financiar el programa y realizar una nueva campaña de dinamización del carné.

Este acuerdo "garantiza la continuidad del programa para facilitar la obtención del carné de conducir, con préstamos de hasta 2.000 euros para el permiso de conducir clase B, y hasta 3.000 euros para permisos de conducir profesionales a interés cero", ha añadido.

Díaz de Rada ha informado que, ahora, los carnés serán expedidos únicamente en las oficinas de Caja Rural de Navarra y en la sede del (IRJ), como documentos acreditativos del Carné Joven Europeo en el resto de las comunidades autónomas y países miembros, y del Carné Deportivo en La Rioja.

El convenio firmado permite "dos modalidades de carné joven sujeta su expedición a una tasa de 9,95 euros con una validez para tres años: la clásica y la financiera, que une a los beneficios de movilidad y actividades lúdicas habituales, productos bancarios especiales para sus usuarios", ha detallado.

Ha explicado que "hasta el próximo 30 de septiembre, el carné en la modalidad financiera es gratuito al abrir una cuenta en Caja Rural de Navarra, y se asociará a la Cuenta Joven In de Caja Rural que, sin gastos ni comisiones, permite el acceso a productos como préstamos menores sin intereses o ayudas como la de emancipación, entre otras".

Además, ha subrayado que Caja Rural de Navarra proporciona también a los jóvenes una tarjeta totalmente gratuita y operativa en todos los cajeros Servired, con la que se puede sacar dinero en cualquier cajero del mundo.

Por su parte, Ruiz ha detallado que la premisa fundamental de esta campaña es "dirigirse a los jóvenes para hacerles ver que no tienen que darle más vueltas, que se saquen el carné directamente".

Ha adelantado que esta es la primera imagen pero habrá dos más a lo largo de la campaña, que es "algo vivo, algo que va a estar en pleno movimiento", ha concluido.