Las protectoras de animales sacan a más del 50% de los animales de la perrera

Logroño, 28 jul (EFE).- Más del 50 por ciento de los animales que salen de la perrera son sacados por las Asociaciones Protectoras de Animales (APA), lo que significa que "las campañas de adopción que fomenta Ayuntamiento de Logroño no son efectivas", ha afirmado hoy el secretario general de APA Rioja, José Nunes.

Nunes ha presentado esta queja en una rueda informativa en la que también ha participado la presidenta de esta entidad, Carmen Faulín, y ha añadido que "parece ser que el Ayuntamiento se atribuye un éxito en la reducción del número de sacrificios que corresponde a estas asociaciones".

El secretario de APA Rioja ha criticado que el hecho de que actualmente entren mil animales en el centro de acogida, en comparación con los 3.000 que ingresaban hace dos años, no se debe al descenso de abandonos.

Así, ha explicado que "no se recogen más animales por falta de convenios con los distintos ayuntamientos riojanos, según informó concejal de Medio Ambiente de Logroño, Jesús Ruiz Tutor, en el Pleno del pasado 6 de julio".

Ha resaltado que, "según un estudio previo que hicieron en el Ayuntamiento, era inviable no sacrificar a los animales en la perrera, ya que alimentar y limpiar a un animal supone 1.620 euros anuales".

Ha pedido información al Consistorio logroñés para saber "de dónde salen esas cuentas, dado que en la Protectora los alimentan, limpian, esterilizan, vacunan y operan con un presupuesto de 200.000 euros al año para más de 400 animales".

Además, ha subrayado que la única forma para evitar el sacrificio de estos animales es con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se presentó el 31 de agosto de 2015 y que espera que sea aprobada este año.

Por su parte, Faulín ha remarcado que el Ayuntamiento "ha hecho una nula política de protección animal a nivel local, de modo que se podrían tomar muchas medidas que podrían mejorar la situación de los animales, pero hace unas campañas que son lavado de imagen".

Sin embargo, la presidenta de esta asociación ha reconocido que "hay medidas que no se pueden tomar a nivel local sino a nivel autonómico con una ley regional y, gracias a la ley que propuso APA Rioja, se prohibirá el sacrificio de animales de la perrera o en los veterinarios, a no ser que no tengan solución".

Ha solicitado que se tomen las medidas necesarias a nivel local para mejorar la situación para los animales y ha extendido la mano, en nombre de la Protectora, para "ayudar en lo que haga falta".