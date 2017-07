ARAG-Asaja reitera a Agricultura conocer los criterios de reparto de viñedo

Logroño, 27 jul (EFE).- La organización agraria ARAG-Asaja ha reiterado hoy a la Consejería de Agricultura de La Rioja que explique cuáles han sido los criterios generales del proceso de reparto de autorizaciones de viñedo para 2017.

ARAG-Asaja, en una nota, ha añadido que los viticultores están recibiendo ya las cartas de resolución de la Consejería a su solicitud de nuevas autorizaciones administrativas de viñedo.

Algunos de ellos, explica, son jóvenes instalados como agricultores profesionales este año, que han trasladado su malestar a ARAG-Asaja por no entender los motivos de su denegación.

En concreto, no se les considera jefes de explotación cuando han presentado la solicitud en esos términos, tal y como exige la orden de convocatoria.

Otro motivo de rechazo está siendo la inadmisión total de la superficie alegada, sin haber informado previamente de los motivos para dar derecho a alegaciones y desconociendo las razones de la resolución, ha detallado esta organización agraria.

En este mismo sentido y de cara a la convocatoria del próximo año, que ya se debate en el Ministerio de Agricultura, ARAG-Asaja pide conocer cuáles serán los nuevos criterios que enviará La Rioja y espera que se tengan en cuenta parámetros que prioricen a los viticultores profesionales por encima de los que no lo son.

Los criterios que solicita ARAG-Asaja desde 2015 son que a los beneficiarios se les exija tener la capacidad y competencia profesional adecuada mediante la acreditación de la experiencia con un mínimo de cinco años, que se demostrará a través de la cotización a la seguridad social agraria, pagos de seguros o ingresos agrarios, entre otros.

En el caso de que no se pueda acreditar dicha experiencia a lo largo de todo el periodo de 5 años, el viticultor podrá convalidar el periodo no acreditado con un curso de 30 horas de duración por cada año que no haya podido acreditar.

ARAG-Asaja también solicita la aplicación de nuevos criterios de prioridad, como el reparto hacia aquellas explotaciones pequeñas y medianas que tengan viñedo, tales como explotaciones de un máximo de 50 hectáreas de superficie incluidos todos los usos y cultivos.

Además, la organización agraria ha propuesto también la limitación en la concesión de una superficie máxima por solicitante, tal y como se expuso a la directora general de la Comisión Europea durante la reunión que mantuvieron con ella en Bruselas representantes de la organización el pasado mes de abril.