El PSOE critica que el PP potencia el bilingüismo en los centros concertados

Logroño, 23 jul (EFE).- El PSOE de La Rioja ha criticado hoy que el Gobierno regional del PP potencia el bilingüismo en los centros de enseñanza concertada al no establecer los mismos criterios y facilidades a los públicos.

El Grupo Parlamentario Socialista preguntará en pleno del Parlamento sobre el resultado de la aplicación de la Orden 7/2017, de 16 de mayo, sobre bilingüismo y si se va a modificar tras conocer el número de centros seleccionados, ha informado este partido en una nota.

Los socialistas han defendido que "el aprendizaje de lenguas extranjeras es una necesidad imprescindible para potenciar las oportunidades de los alumnos" riojanos.

Por ello, han demandado una "implicación real" de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, "traducida en recursos tanto humanos y económicos para este fin".

Este partido ha añadido que también "debe garantizarse la igualdad de oportunidades en materia de educación, y por esa razón, "hay que apostar por la educación pública".

La orden sobre bilingüismo, tal como está diseñada, "está lejos de servir para alcanzar el Objetivo Estratégico 2 para mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación que plantea que el 50 por ciento de los jóvenes de 15 años puedan manejarse como usuarios independientes (al menos nivel B1) en la primera lengua extranjera", ha añadido el PSOE.

Por ello, ha considerado que el Gobierno del PP "legisla a espaldas" de la comunidad educativa, ya que "no ha tenido el respaldo mayoritario" de los sindicatos educativos, que han considerado que la norma "no garantiza una financiación económica y no apuesta por la formación del profesorado".

El PSOE ha recalcado que el Gobierno de La Rioja "llega tarde" en esta cuestión y "no ha corregido los fallos de este modelo en comunidades autónomas que ya han implantado el bilingüismo".

Además, ha añadido que "carece de una visión integral que implique a todos los niveles educativos y a toda la sociedad para que recursos como los medios audiovisuales, potencien su visionado en versión original".