Cristina Blasco, doctora en UR con tesis sobre pensamiento de Hannah Arendt

Logroño, 23 jul (EFE).- Cristina Blasco Roy ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja (UR) tras la defensa de su tesis "Sujeto y subjetividd en el pensamiento ético-político de Hannah Arendt", que le ha valido la calificación de sobresaliente 'cum laude' por unanimidad del tribunal.

Desarrollada en el Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja, esta tesis ha sido dirigida por José María Aguirre Oraa y pretendía estudiar el sentido que adquiere la figura del sujeto en pensamiento ético-político de la filósofa Hannah Arendt, ha informado la UR en una nota.

De este modo, la doctora Blasco Roy defiende la hipótesis de que el concepto de pluralidad -al que tanta atención han prestado los principales comentaristas de su obra- no tiene sentido sin el reconocimiento de otro concepto clave: la subjetividad.

La conclusión resultante es que lo político -la participación efectiva por parte del ciudadano a la hora de establecer y juzgar las leyes y constituciones-, no existiría si no se diera un impulso original en el sujeto para participar activamente en los asuntos intersubjetivos.

Responder a la pregunta sobre el lugar al que queda relegado el sujeto en el pensamiento arendtiano implica demostrar que, a pesar de que el sujeto propuesto por Arendt se define como un ser-entre-los-otros-.

Esto es, un ser cuyos pensamientos y actos se inscriben siempre bajo la asunción de ser un "nosotros", no deja de poseer una subjetividad singular y única desde la cual se constituyen dichos pensamientos y acciones.

La finalidad última de este estudio no es otra que la de despertar la conciencia en torno al hecho de que acontecimientos tan nefastos como el totalitarismo nazi del siglo XX no son cosa del pasado, ya que este tipo de violenta es una amenaza permanente que podría repetirse si se dan las condiciones propicias, y depende no de "los hombres" sino de "cada uno de nosotros" que tal barbarie no vuelva a sucederse.