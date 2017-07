Domingo, 23 de julio de 2017

CRÓNICA

CLUBES CANNABIS -Sevilla.- Sobreviven en el limbo legal. No tienen amparo alguno de regulación, salvo la que ellos se imponen a partir de sentencias judiciales que no aclaran si su actividad es ilegal o no. Son los clubes de cannabis, locales donde se adquiere marihuana con un acceso restringido de socios y un autocultivo controlado.

AGENDA INFORMATIVA

11:00h.- Málaga.- PARTIDOS PSOE.- El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), José Carlos Durán, atiende a los medios de comunicación para analizar asuntos regionales y sobre universidad en la puerta del Rectorado de la Universidad de Málaga.. Puerta del Rectorado de la Universidad de Málaga. Avenida Cervantes, 2. Málaga

11:30h.- Málaga.- TRADICIONES RELIGIÓN.- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asiste al desembarco de la Virgen del Carmen de los submarinistas.. Playa La Malagueta

11:30h.- Cádiz.- PARTIDOS PP.- a portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, ofrece una rueda de prensa para presentar iniciativas y analizar asuntos de actualidad política en Andalucía.. PP de Cádiz (C/ Cánovas del Castillo, 11)

13:00h.- Sevilla.- VELÁ TRIANA.- La primera teniente de alcalde y delegada del Distrito Triana, Carmen Castreño, asiste a los actos de la Velá de Santiago y Santa Ana de Triana, da la salida de la XVIII Clásica de Triana y entrega los premios tras la llegada, a partir de las 13:00 horas.. Plaza del Altozano

14:30h.- Málaga.- PARTIDOS CIUDADANOS.- La diputada de Ciudadanos en el Congreso y secretaria de Juventud de la formación, Melisa Rodríguez, clausura el Campus Joven del partido.. Hotel Barceló

22:30h.- Sevilla.- VELÁ TRIANA.- La primera teniente de alcalde y delegada del Distrito Triana, Carmen Castreño, asiste a la Noche de Flamenco, con Juan José Amador y Pedro Sánchez a la guitarra dentro de los actos de la Velá de Santiago y Santa Ana de Triana.. Velá de Triana

