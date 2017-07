Grupo Juan Gil Bodegas Familiares proyecta bodega propia en Rioja Alavesa

Madrid, 21 jul (EFE).- El Grupo Juan Gil Bodegas Familiares da un nuevo paso en su estrategia de diversificación con la construcción de una bodega propia en la Rioja Alavesa, que se llamará Rosario Vera, después de que en 2016 comprara varias parcelas en la Denominación, tanto en esta área como en Rioja Alta.

En un comunicado, ha recordado que la primera cosecha en la DOCa Rioja se realizó en la campaña 2016 con la elaboración de un vino joven, Honoro Vera Rioja, que ahora sale al mercado.

Han recordado que eligieron la Rioja Alavesa para la compra de la mayoría de los viñedos y la ubicación de la nueva bodega por su cercanía a la sierra Cantabria -donde los suelos son arcillosos calcáreos- y por su climatología -su altitud es superior a la media del resto de la Denominación-, "lo que la hace especialmente apta para el cultivo de viñedo de muy alta calidad".

Los viñedos, propiedad de la bodega, están compuestos por pequeñas parcelas de entre 15 a 60 años y las instalaciones están situadas en la localidad alavesa de Laguardia.

La dirección enológica está a cargo de Bartolomé Abellán, director técnico del Grupo, y de Sara García.

El Grupo Juan Gil Bodegas Familiares (participado mayoritariamente por la familia Gil Vera) incluye bodegas en diez denominaciones de origen.

Al cierre de 2016 contaba con más de 1.500 hectáreas de viñedos propios y un volumen productivo de unos 8,8 millones de botellas, de las que el 75 % se exportan más de 40 países.

Hijos de Juan Gil es cabecera del grupo, formado además por Atalaya (DO Almansa), Ateca (DO Calatayud), El Nido (Jumilla), Shaya (DO Rueda), Cellers Can Blau (DO Montsan), Tridente (Vinos de la Tierra de Castilla y León), Lagar da Condesa (DO Rías Baixas), Morca (DO Campo de Borja), Las Bodeguillas (Jumilla), Torroja (Priorat), Rosario Vera (DOC Rioja) y la comercial Orowines.