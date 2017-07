Martín aboga por un sistema sanitario cohesionado para una sanidad universal

Logroño, 20 jul (EFE).- La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha abogado hoy por "un sistema sanitario cohesionado para lograr una sanidad universal, equitativa y sostenible, donde primen las personas y la colaboración continua".

Martín ha participado, en Madrid, en el ciclo de conferencias 'La Calidad del Sistema Nacional de Salud' que organiza el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem

La consejera riojana ha defendido una sanidad "donde primen las personas y donde todos estemos a la altura de los desafíos que vienen", y ha recalcado que "el Sistema Nacional de Salud debe velar por la calidad de la atención de todos y cada uno de los ciudadanos", según ha informado el Ejecutivo riojano, en una nota.

Por ello, ha asegurado que no se puede trabajar como 17 sistemas sanitarios diferentes, sino que "es fundamental que haya una cooperación y una coordinación real entre todas las autonomías para garantizar la igualdad en la atención sanitaria".

"En general -ha recalcado- todos los responsables de salud nos enfrentamos a los mismos retos y hablamos un lenguaje parecido para superarlos".

Según Martín, "hay que seguir dando pasos para lograr un Pacto por la Salud que facilite la colaboración entre los distintos sistemas".

Es un reto que, "a pesar de su dificultad, hoy es más fácil, gracias a las nuevas tecnologías que permiten gestionar y compartir información de forma rápida, segura y eficiente", ha detallado la consejera, para quien "la información es la clave para ayudar a que el sistema sea cada vez más sostenible".

Así, ha enfatizado que, "con datos, podemos detectar las mejores prácticas y las áreas de mejora, y también abordar las necesidades de forma más adecuada, tomando decisiones en base a la evidencia, evitando duplicidades y gastos innecesarios".

En su opinión, "el futuro del Sistema Nacional de Salud "pasa por la cooperación y coordinación de todas las autonomías".

También ha indicado que, "si el sistema no es sostenible no podrá seguir siendo universal y equitativo y eso no podemos permitirlo".

Por ello, ha reiterado que "la coordinación y la colaboración es el futuro, no solo entre los Sistemas Sanitarios, sino con todos los sectores, instituciones o asociaciones que puedan incidir en la salud", ya que "el principal beneficiado será el ciudadano y no podemos olvidar que trabajamos para mejorar su calidad de vida".

La titular de Salud de La Rioja ha explicado también en qué consiste el 'Modelo Rioja', cuyo principal objetivo es "mejorar la calidad de la atención al mismo tiempo que se va haciendo cada vez más eficiente y eficaz el sistema sanitario".

Ha informado de que, en La Rioja se ha apostado por que la salud esté presente en todas las políticas del Gobierno y también se trabaja por afianzar un modelo sociosanitario que atienda, de forma integral, al paciente.

Entre otros aspectos, también se ha referido a la importancia de la transparencia en el Sistema Nacional de Salud.

Ha puesto de ejemplo todo lo que se ha hecho ya en La Rioja, donde los ciudadanos "no solo tienen acceso a su historia clínica, sino que en el Portal de Información Sanitaria pueden consultar las listas de espera, tanto quirúrgicas como de pruebas diagnósticas o, incluso, los datos de todas las derivaciones que se hacen a los centros concertados".

En este sentido, Martín ha matizado que "la transparencia es una prioridad de nuestro Gobierno".

También ha resaltado el trabajo diario de los profesionales sanitarios, "eslabones clave de la cadena", y ha dicho que su labor y su dedicación "son fundamentales para que el sistema funcione, pero también para garantizar que cada día sea más humano".

Por este motivo, ha señalado que en La Rioja se está apostando para que cada vez su participación sea mayor en la gestión y en la toma de decisiones.

Martín ha concluido indicando que "los problemas que deberá solucionar el sistema sanitario en un futuro no muy lejano, como el envejecimiento de la población o la cronicidad, entre otros, requieren del trabajo, el compromiso y la coordinación real de todos los actores implicados".

Para ello, cree que "será fundamental un esfuerzo conjunto, en el que deberemos estar preparados para una reorganización y adaptación permanente a las nuevas circunstancias y nuevas demandas porque no todo se resuelve con más presupuesto o más personal, sino con nuevas formas de gestión y de trabajo y en ese sentido desde el último escalón al primero debemos concienciarnos y aplicarnos".

Al acto han asistido también el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez, el presidente de la Fundación Ad Qualitatem, Alfredo Milazzo, el secretario de Previsión Sanitaria Nacional, Esteban Ímaz, y miembros del panorama sanitario español, como los presidentes de los Colegios Oficiales de Medicina y Farmacia de la Rioja, Inmaculada Martínez y Mario Domínguez, así como miembros del equipo directivo del Servicio Riojano de Salud.