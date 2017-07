Logroño entrega más de 8.000 propuestas al Presupuesto Participativo de 2018

Logroño, 20 jul (EFE).- Los logroñeses han presentado 8.335 propuestas al Presupuesto Participativo del Ayuntamiento para 2018, a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que han sido valoradas y certificada su viabilidad por los técnicos municipales.

Así lo ha detallado hoy el Ayuntamiento de Logroño, en una nota, al término de la reunión del Consejo Social, que ha acordado estudiar y dar prioridad a las propuestas que constituirán el citado Presupuesto.

Se trata de un listado de proyectos que, tras haber sido estudiadas esta semana por las Juntas de Distrito, los miembros del Consejo Social priorizarán en los próximos días.

Este es uno de los asuntos tratados en la reunión, que ha presidido la alcaldesa, Concepción Gamarra, quien también ha informado a este órgano de "grandes proyectos", como la ampliación del Teatro Bretón, la reurbanización del solar de Maristas o la rehabilitación del antiguo edificio de Correos.

"Son proyectos -ha señalado Gamarra- largamente esperados, que experimentan en la actualidad un importante avance, que no es casual, sino fruto de un trabajo previo muy intenso y de que Logroño es una ciudad en marcha".

Además, ha añadido, son "actuaciones cuya influencia supera sus entornos próximos y se unen a otros proyectos de ciudad, como la construcción de la nueva Estación de Autobuses o las obras del Nudo de Vara de Rey que comenzarán en breve".

Durante la reunión también se ha informado de las últimas sesiones de grupos de trabajo derivados del Consejo, como es la Comisión del Plan de Infraestructuras o del Plan de Movilidad Urbana, recientemente desarrolladas.

Gamarra también ha informado a los miembros del Consejo de los resultados obtenidos en el Estudio sobre la capacidad de atracción comercial de Logroño elaborado durante en 2016 y cuyas conclusiones se han elaborado a principios de 2017.

Con 1.800 entrevistas personales, se trata de "un profundo análisis de las opiniones de los clientes" que, según ha indicado Gamarra, otorgan "un notable alto al conjunto de la oferta comercial de la ciudad, y también son una guía para seguir mejorando en un sector, que supone un importe sustento de la economía local y uno de los principales atractivos turísticos de Logroño".

"La situación es muy buena -ha señalado Gamarra- lo que no significa que no tengamos que seguir trabajando para que nuestro comercio siga avanzado, incorporando nuevos sistemas de gestión ligados a la innovación para no quedar atrás y no perder este estatus que actualmente ocupamos".

Según el estudio, el comercio de Logroño obtiene una valoración media de 7,5 puntos.

El 85,1 % de los encuestados le conceden más de un 7; el 13 %, un aprobado, y el 1,2 % lo suspende, recalca la misma fuente, que concluye que un 0,7 % no ha respondido.