PSOE pide derogar la reforma local que "deje de ahogar a los Ayuntamientos"

Logroño, 19 jul (EFE).- El PSOE de La Rioja exige la derogación de la reforma local y la aprobación de una nueva ley de haciendas locales que afronte, "de una vez por todas", los sistemas de financiación de los ayuntamientos, y "deje de ahogarlos", según ha informado hoy su secretario de Política Local, Ricardo Velasco.

La reforma local, "impuesta unilateralmente por el Gobierno del PP y que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional en algunos aspectos", ha añadido en rueda informativa, "ha impedido que los ayuntamientos desarrollen las políticas públicas que tienen encomendadas y que no realicen las inversiones necesarias para sus ciudadanos".

Los socialistas también piden que se afronte la nueva ley de financiación local para abordar, de manera específica, " la regla de gasto, la situación de la deuda pública, el superávit, se analice la situación del incremento del impuesto de plusvalía y la tasa de reposición de los funcionarios", ha recalcado Velasco.

Los socialistas consideran que "se puede gobernar de otra forma, con eficacia y responsabilidad, actuando de otra forma sensible y solidaria", ha incidido Velasco.

Ha puesto ejemplos de una gestión "diferente" a las políticas del PP a los ayuntamientos de Haro, Santo Domingo de la Calzada, Arnedo, Cervera de Río Alhama, Torrecilla en Cameros u otros núcleos de población del área metropolitana, como Villamediana de Iregua, Navarrete o Alberite.

Velasco ha asegurado que en el PSOE "no estamos de acuerdo con los planteamientos de déficit que realiza el Gobierno del PP, que sigue sin posibilitar a los ayuntamientos cumplir el papel esencial que les otorga la Constitución y que les encomiendan los ciudadanos para desarrollar unos buenos servicios de bienestar, crear empleo y prestar servicios de proximidad".

Según Velasco, "los Ayuntamientos han cumplido, con creces, todos los compromisos de estabilidad presupuestaria y se les está impidiendo utilizar el superávit que con tanto esfuerzo han logrado en los últimos años".

Por ello, el PSOE entiende que el techo de gasto no financiero del 2,4% del PIB para 2018 "no permite a los ayuntamientos contar con los recursos suficientes y la economía financiera para prestar los servicios públicos que tienen encomendados", ha precisado.

Sobre la deuda pública, los ayuntamientos han estado sometidas a un límite del 3% sobre el PIB para 2016 y "lo han cumplido con creces", ha recalcado Velasco, quien ha agregado que la Administración local es "la única que lo ha cumplido", ya que ha situado la deuda en el 2,9%, "en contraposición al incumplimiento sistemático de las administraciones autonómicas y estatal".

Según Velasco, la deuda local que hay se centra, fundamentalmente, en "algunos grandes municipios que tienen verdaderos problemas, pero no en el resto, que tienen una deuda mínima y, con este ahogamiento de sus finanzas, no se les permite prestar los servicios, pese a no tener ningún tipo de deuda".

Para el dirigente de Política Local del PSOE, es "inaceptable que los objetivos para años sucesivos sean de una deuda pública inferior: del 2,7 % para 2018, del 2,6 % para 2019 y del 2,5 % para 2020", enfatizado.

Los socialistas también solicitan un cambio normativo en el impuesto de plusvalía, cuya situación de "inseguridad, está creando problemas a la Administración y también está haciendo pagar de forma injusta a los ciudadanos", ha dicho Velasco, quien también ha incidido en que el PSOE pide una nueva ley de haciendas locales, que propicie una tasa de reposición del 100 %.