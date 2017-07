PSOE pide "decisiones concretas" y escuchar a los vecinos de la plaza 1 Mayo

Logroño, 17 jul (EFE).- La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha pedido hoy al Gobierno local del PP que "empiece ya a tomar decisiones concretas" respecto a la remodelación de la plaza Primero de Mayo y que "escuche de manera activa a los vecinos para llegar a un acuerdo".

Arraiz ha explicado, en una rueda informativa, que "llevamos dos años esperando para que comience la remodelación de esta plaza de Logroño tan característica", después de que finalizaran unas obras que fueron "un auténtico fiasco" y que dejaron este espacio en "condiciones lamentables y muy mejorables".

A pesar de que las primeras obras de la plaza Primero de Mayo las "vendiera" el equipo de Gobierno como resultado de "un proceso participativo", ha reconocido que, "en realidad, solo fue un proceso informativo", ya que "se obvió a los vecinos información importante, que fue la que más controversias generó".

Ha asegurado que "por la puerta de atrás se tomaron decisiones al margen de los vecinos" y ha lamentado que no se tuvieran en cuenta diversos planteamientos, como sustituir los arenales, que "solo son un foco de suciedad"; cambiar los parterres, instalar una pérgola en la zona este, no utilizar césped artificial o plantar "otro tipo de árboles y arbustos", entre otras medidas.

En este primer contrato de remodelación, ha matizado que "se introdujeron mejoras que el propio pliego no permitía", un hecho que "ralentizó las obras y que nos ha hecho perder tiempo para su posterior arreglo".

Desde 2011, cuando comenzaron las primeras obras, hasta 2015, ha asegurado que "la plaza Primero de Mayo ha sido un cúmulo de despropósitos, que continúa necesitando una mejora".

Ha declarado que, "a pesar de que el presupuesto municipal de 2016 incluía una partida de 100.000 euros para su remodelación y mejora, nunca se llevó a cabo" y "el de 2017 no destina ninguna cantidad para estas obras".

Aunque este hecho "no significa que no se puedan llevar a cabo las obras durante este año", ha reconocido que "es curioso que no aparezca esta partida en el presupuesto" y ha incidido en que "nos encontramos en el mismo punto que hace dos años".

Por todo ello, ha insistido en solicitar al equipo de Gobierno municipal que, antes de acometer las obras, "mantenga una relación fluida con los vecinos y les dé toda la información necesaria de las obras, como es la memoria completa, el coste y los plazos de ejecución".

La edil socialista ha reconocido que "es necesario escuchar de manera activa a los vecinos para llegar a un acuerdo y ver ejecutadas ya las obras de mejora de la plaza Primero de Mayo".

"Es evidente el mal estado en que se encuentra esta plaza", ha dicho Arraiz, quien ha avanzado que su grupo municipal "seguirá insistiendo, vía pleno y comisiones, para pasar a los hechos porque ya es hora de que estas obras comiencen a concretarse".