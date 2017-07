Reclaman educar "sobre el trasfondo" y "no solo en el uso" de la tecnología

Logroño, 13 jun (EFE).- El director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, José María Blanco, ha reclamado hoy a padres y profesores que "eduquen en el trasfondo, en lo que hay detrás" de las nuevas tecnologías "y no solo el uso" como modo de prevenir la ciberdelincuencia.

Blanco ha hecho estas manifestaciones a EFE tras clausurar el curso de verano de la Universidad de La Rioja "Inteligencia y seguridad. La seguridad en el ciberespacio" que él ha dirigido.

Durante tres jornadas profesionales de las nuevas tecnologías, expertos en ciberseguridad e investigadores de la Guardia Civil han participado en este curso para analizar nuevas amenazas y riesgos de las nuevas tecnologías.

"Hemos comprobado cómo cada día estamos más expuestos a cuestiones de seguridad en internet" que "es algo bueno, ha facilitado muchas cosas, pero también nos ha llevado a que se pueda acceder a nuestros datos, en el mejor de los casos para venderlos, y en el peor, para provocar ataques informáticos".

Ha explicado que los delitos informáticos ya en la actualidad "solo son superados por los asaltos a viviendas" y han crecido en el último año un diez por ciento.

Y eso, ha precisado, que "en muchos casos no se denuncian" porque "cuando le ocurre a compañías más o menos grandes, a veces prefieren no darlo a conocer para que su marca no se vea dañada" aunque "en ese aspecto, en España sí que hay un nivel alto de denuncias".

En el fondo de este problema "esta la educación", ha asegurado Blanco, para quien "cada vez hay más concienciación de los peligros de internet, pero a la vez no se adoptan ni siquiera precauciones mínimas" como "hacer copas de seguridad, no abrir correos que parezcan sospechosos o establecer claves que no sean sencillas".

"Lo peor de todo es que ahora todos los niños son ya nativos digitales, conocen el uso de la tecnología desde pequeños, acceden a portales como google o youtube" pero "no saben ni cómo funcionan esas cosas, ni lo que hay detrás".

Por ello ha demandado una verdadera "alfabetización digital" para los más jóvenes en la que "se eduque en el trasfondo de las nuevas tecnologías".

Además ha subrayado que no se debe "dejar en manos de las nuevas tecnologías el educar en nuevas tecnologías" a pesar de que "ya hay quien delega en las pantallas de los nuevos medios" en educación.

Porque "lo cierto es que las amenazas van a más" y "en el ciberespacio están ya las amenazas que antes solo eran físicas" como la delincuencia organizada o el terrorismo, ha concluido.