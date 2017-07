La exposición "Xtumirada" cambia la forma de ver el síndrome de Down

Logroño, 13 jul (EFE).- La exposición fotográfica "Xtumirada incluye rostros conocidos del deporte, la televisión, el cine y la música que cambian su mirada con la de personas con síndrome de Down, con el fin de animar a que se produzca un cambio real en la forma en que la sociedad ve a este colectivo.

La exposición, que está instalada en la oficina principal de Correos en Logroño hasta el próximo día 24, se ha inaugurado hoy con la asistencia del presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra; y la técnica de la Dirección de RSC de la entidad postal, María Antonia Abades.

En la inauguración también ha intervenido Alicia Fernández, una joven con síndrome de Down, quien ha dicho que "nosotros somos iguales que el resto de las personas" y ha argumentado que "no podemos elegir otro mundo donde vivir porque queremos vivir en este".

Aunque ha reconocido que, "a veces, da miedo ser diferente porque no siempre nos aceptan", iniciativas como esta campaña les ayuda a que "el mundo cambie su mirada sobre el síndrome de Down y dejemos de tener miedo".

"Señores, por favor, abran los ojos, el síndrome de Down existe y queremos encajar en este mundo", ha subrayado esta joven en la inauguración, a la que también han asistido el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón; y la presidenta de DOWN La Rioja, Milagros Portillo.

Ceniceros ha destacado "el espíritu de colaboración" y la "búsqueda de la plena inclusión" de este colectivo y ha recordado que en distintas instituciones de La Rioja trabajan personas con síndrome de Down, "desarrollando sus funciones igual que el resto de trabajadores".

Ha indicado que "se están dando pasos positivos en este sentido, con el apoyo escolar, la atención temprana, la visibilidad social, la inclusión educativa y la sanidad".

"El Síndrome de Down no es una enfermedad y tener un cromosoma 21 no es tiene que ver con ser más cariñoso ni más feliz", según Ceniceros, quien ha animado a todos a "seguir trabajando por una Rioja cada vez más abierta e integradora, donde las personas con Síndrome de Down puedan hacer realidad sus sueños y convertirse en actrices, panaderos, políticos o deportistas".

Por su parte, Gamarra ha valorado esta iniciativa, que contribuye "a lograr un mundo inclusivo, una de las principales conquistas de este siglo XXI"; y ha reconocido que "la verdadera riqueza de la sociedad está en la diferencia, ya que todos somos diferentes y todos tenemos muchas capacidades".

Logroño, ha asegurado, es "una ciudad que lucha por la inclusión, no por obligación, sino por convicción", dado que "trabajamos para superar todas las barreras que existen, muchas de las cuales están en nuestro interior".

Portillo ha explicado que esta exposición es una parte importante de la campaña de sensibilización con la que se anima a la sociedad a "desprenderse de falsos mitos sobre el síndrome de Down".

Las personas con síndrome de Down "están llenas de cualidades y capacidades, igual que el resto de los ciudadanos", según Portillo, quien ha avanzado que "la inclusión no es solo una palabra, sino un hecho".

Abades ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Correos se sume de "forma entusiasta" a una campaña que se materializa a través de esta exposición, que recorrerá las ciudades más importantes de España durante todo el año.

Además, coincidiendo con la exposición, 61 carritos de los carteros riojanos lucirán el cartel promocional con el objetivo de que "todos los ciudadanos visiten la exposición, puedan disfrutarla y verla con otra mirada, sin prejuicios ni falsos mitos sobre el síndrome de Down".

La exposición forma parte de la campaña de sensibilización social "#Xtumirada", para invitar a la sociedad a desprenderse de prejuicios y falsos mitos sobre el síndrome de Down y abrir sus ojos ante las capacidades de las personas con esta discapacidad intelectual, ha informado.