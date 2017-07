Camacho y otros dos investigados en caso oposiciones niegan irregularidades

Logroño, 13 jul (EFE).- El exdirector general de Interior del Ayuntamiento de Logroño, Antonio Camacho, y otros dos miembros del tribunal calificador en el caso de las oposiciones a la Policía Local de la capital riojana han negado hoy ante la juez haber cometido irregularidad alguna en este proceso.

Así lo han confirmado a Efe fuentes judiciales, tras la toma de declaración por parte de la titular del Juzgado número 2 de Logroño a estas tres personas por la presunta existencia de un delito de prevaricación administrativa en el proceso de estas oposiciones.

Según las mismas fuentes, los tres han respondido a la totalidad de las preguntas formuladas por la juez instructora del caso y no lo han hecho a la mayoría del interrogatorio formulado por el resto de acusaciones personadas.

Entre otros aspectos, estas tres personas han indicado que, cuando un opositor fue llamado a las pruebas físicas no se encontraba presente y las realizaron los dos siguientes.

Han precisado que no dieron más importancia a esta cuestión porque otras personas que estaban allí presentes les dijeron que se encontraba en las instalaciones, aunque, a preguntas de la juez, han recalcado que ellos no lo comprobaron si estaba o no.

Este Juzgado, en total, ha citado a declarar a quince personas por las oposiciones a la Policía Local de la capital riojana, entre las que figura el comisario jefe de este cuerpo, Fernando Fernández Beneite, quien ha sido llamado a declarar en calidad de investigado mañana, día 14, junto a otras cuatro personas más.

El pasado mes de marzo, la titular de este Juzgado acordó incoar diligencias previas para investigar la presunta existencia de un delito de prevaricación administrativa en las pruebas para la provisión interna de ocho plazas de oficial de la Policía Local logroñesa, tres de subinspector y una de inspector.