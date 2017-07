El vino Rioja busca llegar a jóvenes británicos a través de la música

Eduardo PalaciosLogroño, 11 jul (EFE).- El vino de Rioja iniciará dentro de unos días una nueva estrategia de promoción, con la que pretende llegar al público joven del Reino Unido, para lo que estará presente en tres de los principales festivales de música que se celebran en ese país durante el verano.El mercado británico es el más importante para el vino de Rioja, lo que justifica el esfuerzo en promoción que se hace allí para "captar" a nuevos consumidores, en especial a jóvenes, ha explicado a Efe el responsable de Márketing del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, Ricardo Aguiriano.Desde hace años, el Rioja participa en eventos populares de verano que se realizan en Londres, sobre todo relacionados con la gastronomía, pero este año, "para buscar un público más amplio", ha optado por estar presente en tres festivales de música popular que atraen a miles de jóvenes.El primero de ellos, llamado "Lovebox", se celebrará en el parque Victoria de Londres los próximos días 14 y 15 y en él, dentro del apartado de restauración, estará el espacio "Wines from Rioja"; mientras que un día después, el mismo escenario acogerá el "Citadel Festival", en el que tendrá cabida "The Rioja terrace".Y ya a principios de agosto, del 3 al 6, en Oxforshide, al sureste de Inglaterra, ese último concepto se trasladará al Wilderness Festival. Las tres citas están protagonizadas por los artistas más representativos de la música independiente británica y cuentan con decenas de propuestas musicales, una amplia oferta gastronómica, en restaurantes ambulantes de todo tipo y también dedican espacio específico a cocteles y bebidas como el vino de Rioja."Seguimos intentando acercarnos al público joven británico y hemos visto una buena idea en la propuesta de estos festivales", explica Aguiriano, quien ha recalcado que, en estos eventos, "la promoción del vino es escasa, con lo que el impacto de nuestra marca, del Rioja, puede ser mayor".Se calcula que en estos festivales se congregan unas 25.000 personas por jornada, con edades entre los 25 y los 45 años, principalmente, "a los que Rioja va a ofrecer el concepto de 'wine bar'", unos pequeños espacios con una decena de marcas de vino para degustar.Además, en los festivales londinenses se celebrarán seminarios de cata de vinos de Rioja para entre 15 y 20 personas cada una, gratuitas, varias veces al día y de media hora de duración.Para ello, cuentan con una persona popular en Londres por sus críticas gastronómicas y de vino en diarios como The Sun y Metro, Rob Buckhaven, ha explicado Aguiriano.Es otro de los aspectos con el que Rioja busca este año realizar una promoción "ajena" a la gastronomía, ya que, en otras ocasiones, el vino ha acudido "acompañado" de tapas, pero ahora solo ofrecerá vino, aunque "maridará" con la oferta de alimentos de los festivales.Y también, como parte de la promoción de la "marca España", los espacios de la DOCa Rioja, de la que forman parte las comunidades riojana, vasca y navarra, contarán con un cortador de jamón."La estrategia en la que queremos incidir con estas acciones es la de captar al futuro consumidor porque en el Reino Unido hay una importante cultura de vino asociada a eventos familiares y queremos que el Rioja siga ahí y que los jóvenes tengan el recuerdo de nuestra marca", ha explicado.Así, "lo que hacemos ahora es invertir en el futuro consumidor porque, una vez que tenemos buena imagen entre las perdonas de 35 a 40 años, debemos pensar en quienes van a alcanzar esa edad dentro de poco", ha incidido.Una estrategia que Rioja no cree condicionada por el brexit, "al contrario, si cabe, hay que invertir más ahora", ha asegurado Aguiriano.Sus datos señalan que, cuando se aprobó la salida de Reino Unido de la Unión Europea, hubo un impacto en las ventas, que Rioja cifra entre el 8 % y el 10 % de bajada, pero en 2017 se ha producido una recuperación con un aumento de las ventas, que el pasado mes de mayo, por ejemplo, fue del 1,5 % más que en ese mes de 2016.Gran Bretaña es el destino de un tercio de las exportaciones de Rioja y, ha dicho, "no podemos renunciar a estar allí", con lo que "hay que tener claro que hoy no se puede saber con exactitud cuáles van a ser los efectos definitivos del brexit"."La situación es la misma para toda la zona euro", donde hay vinos que compiten con Rioja, sobre todo de Francia, con mayor precio, según Aguiriano, para quien "hay que ver la botella medio llena, fortalecernos como marca frente al resto de competidores y llegar a los consumidores de los próximos años".