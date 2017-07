Caperos plantea una moción de censura a PP que Ocón rechaza por "no ser útil"

Logroño, 11 jul (EFE).- El candidato socialista a la Secretaría General del PSOE de La Rioja, Félix Caperos, ha anunciado hoy que si es elegido en el cargo, llamará a la oposición para intentar presentar una moción de censura al PP, mientras que el otro aspirante, Francisco Ocón, la ha rechazado por "no ser útil".

Ambos candidatos han protagonizado hoy un debate en la Asociación de la Prensa de La Rioja, ante la celebración, el próximo día 16, de elecciones primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE de La Rioja, para lo que han pedido el voto, que será secreto, a los 1.201 militantes convocados.

Han coincidido en su defensa del proyecto político que encarna el PSOE, emanado del 39 Congreso Federal, pero no en la estrategia para desarrollarlo.

También se han mostrado firmes en su apuesta por presentar a la portavoz parlamentaria, Concepción Andreu, como candidata a la Presidencia del Gobierno regional en las elecciones de 2019 y en su defensa del municipalismo, que para Ocón es algo trasversal y para Caperos es el ADN de su proyecto.

Caperos, quien es diputado regional y alcalde de Casalarreina desde 2007, ha anunciado que si es elegido secretario general, al día siguiente llamará a los dirigentes de la oposición en el Parlamento regional -Podemos y Ciudadanos- para intentar promover una moción de censura que "eche al PP de La Rioja -del Gobierno regional- y se termine con 22 años de políticas de este partido".

Ocón, secretario de Organización del PSOE y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, le ha replicado que le parece "un golpe de efecto", que cree que no tendrá efecto en el Parlamento regional y que, además, "no es útil para el futuro del partido, sino contraproducente".

Ha afirmado que este anuncio de Caperos le suena a la moción de censura que planteó Podemos a nivel nacional contra el PP y que la dirección federal del PSOE rechazó.

También ha dicho que no quiere "viejos ni caducos ajustes de cuentas", sino construir "un PSOE mejor para una Rioja mejor", para lo que cree que lo mejor es trasladar al PSOE riojano el modelo del 39 Congreso Federal, en el que al secretario general no se le presente una moción de censura sin el apoyo de la militancia y apueste por un nuevo modelo en la organización.

Ocón, quien ha presentado 471 avales para optar a la Secretaría General, ha añadido que se presenta al cargo para impulsar la participación de la militancia en la toma de decisiones, construir una unidad y "profundizar en la rendición de cuentas" del partido.

Caperos, con 275 vales presentados, ha dicho que se presenta "cargado de ilusión y esperanza", con el compromiso de dar la palabra a los militantes, "romper con el continuismo" que representa la actual dirección, liderar una mayoría social que "eche al PP" del Gobierno y conformar un proyecto de "unidad e integración" con una gran presencia del municipalismo.

Ha asegurado que "no quiere líneas rojas, ni trincheras, ni retrovisores", sino liderar un proyecto "honesto, mayoritario, leal", basado en "la suma e integración de todas las voces".

Para Ocón, liderar un proyecto de futuro en el PSOE no es cuestión de "retrovisores, sino de aprender de lo sucedido para no volver a cometer los errores del pasado" en un partido, del que ha formado parte de su Gestora federal, y que entiende que "ha vivido momentos muy difíciles y complicados".

Ha destacado que su modelo se basa en que no permitirá que haya una moción de censura al secretario general sin el apoyo de la militancia y se empeñará en "no quedar anclado" en el pasado.

La industrialización y la defensa de las infraestructuras son ejes de su programa porque cree que es un pilar que contribuirá a generar empleo en La Rioja, a frenar la despoblación y evitar que los jóvenes tengan que emigrar por falta de oportunidades.

Caperos le ha replicado que no entiende que la actual dirección regional del PSOE no esté en la Plataforma de la AP-68, ni más cerca" de los colectivos que reivindican las necesidades de los riojanos, ni de los municipios, adonde "solo va cuando hay que armar las listas electorales", por lo que su apuesta es "formar alianzas" con distintos colectivos.

También ha criticado a la actual dirección socialista "no ser más incisiva" con la "corrupción del PP, que no solo es el famoso chalé de Pedro Sanz (ex presidente del Gobieno y del PP de La Rioja), sino el reparto de plantaciones de viñedo, que ha sido una cacicada indecente".

Ocón ha mostrado su respeto a Caperos, pero le ha reprobado su actitud en el debate, donde le ha acusado de no estar informado de determinadas cuestiones a las que se ha referido, entre ellas, el reparto de las plantaciones y autorizaciones de viñedo.

En este asunto, el PSOE ha realizado "un profundo trabajo de revisión de los expedientes", en lo que ha sido "una cacicada" por parte del Gobierno riojano, ha enfatizado Ocón, quien ha emplazado a Caperos a sustanciar las aportaciones en el Grupo Parlamentario, que es "donde se construye el trabajo".

Sobre la corrupción, Ocón ha destacado el trabajo desarrollado por el Grupo Socialista en los últimos años, que ha calificado de "bastante útil para mejorar la vida de la gente".