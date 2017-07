Cs retira todas sus propuestas de resolución y vota en contra de las demás

Logroño, 7 jul (EFE).- El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy 149 propuestas de resolución tras el Debate sobre el Estado de la Región, presentadas por los Grupos Popular (76), Socialista (7) y Podemos (66), después de que Ciudadanos (Cs) haya retirado sus 81 y haya votado en contra de todas las demás.

Los grupos habían presentado a la Mesa de la Cámara 352 propuestas de resolución, de las que 343 fueron admitidas: 167 de Podemos, 77 del PP, 18 del PSOE y 81 de Cs, pero estas últimas no llegaron a votarse tras anunciar su portavoz, Diego Ubis, que las retiraba.

Ha justificado esta decisión en que ha considerado que debatir estas propuestas es algo "estéril" y ha asegurado que, de las aprobadas el año pasado, solo se ha ejecutado el doce por ciento.

Además, ha afirmado que una de las que habían presentado se refería a favorecer el seguimiento y control de las medidas aprobadas en la Cámara, pero no ha sido admitida a trámite, lo que, a su juicio, supone que "el Gobierno no de la cara" y "ni siquiera cumple las enmiendas a los presupuestos", por lo que las propuestas de resolución no llegan a tener efecto.

El diputado socialista Raúl Díaz ha coincidido con Ubis en que la fórmula de las propuestas de resolución "forma parte de un modelo antiguo", aunque ha defendido que su grupo presentaba 18, de las que se han aprobado seis, que "se pueden materializar".

"Quizá, sorprenda que solo traigamos ese número, pero es que nosotros queremos cambiar el sistema", ha dicho, y ha detallado que esos puntos abordaban cuestiones como la industrialización, la sanidad y la violencia machista.

La diputada de Podemos Natalia Rodríguez ha criticado a Ciudadanos porque "si le parece mal cómo actúa el Gobierno y la lentitud de la Cámara, con esta postura se lo facilita".

Y Raquel Sáenz, del PP, ha defendido que las 77 propuestas de su grupo son para "la mejora de La Rioja" y para "ser ejecutadas por un Gobierno austero y abierto".