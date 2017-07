Ceniceros reitera su ofrecimiento de un pacto por las infraestructuras

Logroño, 7 jul (EFE).- El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha reiterado hoy el ofrecimiento que hizo hace un año de liderar un pacto riojano por las infraestructuras, porque esta es "una cuestión de región" y "no se puede pensar en ella solo con la vista en las próximas elecciones".

Ceniceros ha hecho esta propuesta en su última intervención en el Debate Sobre el Estado de la Región, en la que ha planteado una serie de "compromisos" a los grupos políticos, entre ellos el de ese pacto abierto a partidos políticos y entidades sociales.

Antes de ofrecer esos compromisos, el presidente del Ejecutivo ha reclamado a la oposición, en particular a Podemos, que "deje de mirar por el retrovisor".

De las cinco comisiones de investigación abiertas en el Parlamento regional "tres están judicializadas y le tengo el máximo respeto por los procesos judiciales", ha dicho Ceniceros, que ha subrayado que los parlamentarios "somos políticos, no jueces".

El presidente ha defendido su propio discurso como el "del ahora, para el mañana" porque "no basta con estar mejor que otras comunidades o bastante mejor que hace doce meses, que también, porque estamos lejos de la rioja que imaginamos".

Ha insistido en que no pretende "hablar solo de lo que hemos hecho bien en el primer tramo de la legislatura, sino de lo que hay que hacer en el segundo" y eso requiere "responsabilidad, y no debates broncos en los que no voy a entrar", ha dicho.

"Pensar en el futuro requiere compromisos", ha asegurado el presidente y ha planteado seis de esos compromisos "de los que podemos hablar, dialogar, acordar y articular", entre ellos el de liderar el pacto por las infraestructuras.

Porque se trata de "un asunto espinoso, que de tanto manosearlo en la política, los avances son pocos" y en el que "hace falta el acuerdo" y "trabajo callado" y "en ello estamos" con "un protocolo de actuaciones y su cumplimiento".

"Pero hay que articular un pacto, dado que nadie discute que es un problema de región" y "como presidente de la región y del PP me comprometo a suscribirlo y liderarlo".

Porque, ha asegurado, no puede comprometerse "ni ha hacer un kilómetro más de autovía, ni a poner una traviesa de ferrocarril", pero "sí puedo exigir coherencia a sus señorías y a los representantes de mi partido y así sumar para que nuestra pequeña voz se amplifique en Madrid".

Otro de sus compromisos es la reforma del Estatuto de Autonomía "que no debe ser pequeña, expres o de trámite", ya que "no es una reforma para los políticos sino para los ciudadanos" y "debe ser para décadas" y en ese proceso "debe estar el Grupo Popular".

También ha expresado su compromiso con crear empleo de calidad, con menos temporalidad, con mayor tasa de ocupación femenina y con acciones de formación.

Se ha comprometido con los servicios públicos "que son los que garantizan el estado de bienestar" y "quiero llevar ese compromiso hasta últimas consecuencias" mediante un impulso a la Alianza por la Salud, medidas sobre igualdad, pobreza, vida activa de los mayores y la emancipación de los jóvenes.

También ha manifestado su compromiso con el desafío demográfico de La Rioja, que "no puede abordarse de un punto de vista partidista" porque "el objetivo es invertir la tendencia demográfica y crecer en población" algo que "es un problema de Estado".

Enlazado con ese punto, ha incidido en su compromiso con los jóvenes "mediante una educación sólida que lleve a un mejor empleo" y así "facilite el acceso a la vivienda".

Frente a esos compromisos asumidos por él, ha preguntado a todos los grupos de la oposición si "no se estará perdiendo mucho tiempo en hablar de lo que se hizo y sus responsabilidades" y, por el contrario "dedicando poco tiempo a lo que se tiene que hacer, a lo que importa, a lo que reclaman nuestros representados".

Por ello ha pedido a los diputados que regresen a la Cámara tras el verano "con miras distintas" para "alcanzar los acuerdos planteados" y para ello tiene "disposición máxima y mano tendida".

Ceniceros ha cerrado el segundo turno de intervención de los portavoces parlamentarios, en el que la socialista Concepción Andreu ha criticado que cuestiones anunciadas por Ceniceros, como el Plan contra la sequía "tiene que ver conque La Rioja quedó fuera del decreto nacional de ayudas".

Ana Carmen Sainz, de Podemos, ha reprochado al Gobierno que "gobernar con transparencia no es dar una rueda de prensa con Ciudadanos", ha reclamado un "giro" en las políticas de igualdad, y ha pedido que la reforma del Estatuto de Autonomía "no se haga de espaldas a los ciudadanos".

El portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha incidido en la necesidad de que se audite la gestión del Gobierno, y ha considerado que "habrá que esperar a ver el alcance real" de la rebaja fiscal anunciada por el presidente del Gobierno riojano.

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Ángel Garrido, ha acusado a la oposición de "no estar a gusto ni cuando se cumple lo que proponen" y ha aludido a "logros" de esta legislatura, como la bajada de impuestos, la aprobación de la Ley de Cuentas abiertas o el apoyo a la instalación de empresas, entre otros.