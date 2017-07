Andreu reprocha la "resignación" de un Gobierno "de formas, no de fondo"

Logroño, 7 jul (EFE).- La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja, Concepción Andreu, ha reprochado la "resignación" de un Gobierno autonómico "de formas, pero no de fondo", que ha llevado a que la comunidad "funcione de forma automática, sin impulso del Ejecutivo regional".

Así lo ha afirmado la portavoz socialista en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra en el Parlamento regional y en la que ha aludido al discurso pronunciado ayer por el presidente del Gobierno, José Ignacio Ceniceros.

Ha acusado a Ceniceros de "emplear los mismos mantras, las mismas frases, los mismos lugares que el año pasado" y de realizar "una enumeración de logros administrativos".

"La Rioja va por su cuenta, es una comunidad automática más que autónoma y en cuestiones sustanciales funciona sin Gobierno porque el impulso y la asistencia para su desarrollo son inexistentes o más bien ineficaces", ha afirmado.

El futuro de La Rioja, ha dicho, "no pasa por renunciar al autogobierno, ni a sus competencias, ni a sus instituciones, sino por fortalecerlo creando un sentido de pertenencia que nos permita trabajar mejor por el interés común".

Ha criticado el continuado incumplimiento por parte del Gobierno regional del PP de los acuerdos adoptados por el Parlamento de La Rioja, algo que continúa "después de veinte años de desprecio a la Cámara por el ilustre reprobado", en alusión al expresidente del Ejecutivo regional, Pedro Sanz.

"Una comunidad que inutiliza a su Parlamento está burlándose de su autonomía, de su autogobierno", ha subrayado Andreu, quien ha explicado que, para cambiar esa situación, su grupo, en el futuro, elaborará más proposiciones de ley, que son "de obligado cumplimiento".

Respecto a la situación económica de La Rioja, ha considerado que "no está mal, pero evoluciona mal" porque "hay debilidades y amenazas que se mantienen desde hace demasiado tiempo" y "se está fracasando en el objetivo de situar a La Rioja entre las 60 regiones más desarrolladas de Europa en 2020".

Ha incidido en el menor crecimiento económico de La Rioja frente a otras regiones y en el "síndrome Turruncún", que es la bajada del paro por pérdida de población activa, que hace que "en Turruncún no haya paro" porque no tiene habitantes.

Como "golpe de timón" a la situación económica, ha demandado el desarrollo de un plan de industrialización basado en nuevos sectores, más productividad, competitividad, especialización, atracción de empresas y más inversión.

Porque, ha asegurado, el Plan aprobado recientemente "está congelado en inversión", dado que plantea 35 millones de euros anuales en cuatro ejercicios y "eso es lo mismo que hay ahora si se suman las medidas que se aplica a la industria".

También se ha referido al "aislamiento y resignación" que se vive en La Rioja por la acción de su Gobierno, que "solo mira hacia dentro, no encuentra relaciones prácticas ni estratégicas ni entre los gobiernos vecinos ni con el Gobierno de España".

Además, cree que "la interlocución del Gobierno de La Rioja con el de España es deprimente" porque "La Rioja, actualmente, para el Gobierno de España y para el PP no pinta nada".

"Pero lo peor es que además nos humillan y no solo nos excluyen de la inversión -en infraestructuras del Estado-, sino que nos excluyen de la planificación y, para mayor vergüenza, no se disimula la preferencia hacia otras regiones, con el correspondiente agravio", ha considerado Andreu en alusión a obras de ferrocarril y carreteras.

Y ante esos "evidentes agravios", el Gobierno de La Rioja "no solo no reivindica, sino que ni tan siquiera protesta", con una "actitud de resignación que no se puede prolongar más".

En cuanto al talante del Ejecutivo, en alusión al actual Gobierno y a su anterior presidente, Pedro Sanz, ha subrayado que "la desaparición de un personaje y su comportamiento autárquico y medieval, además de ser un balón de oxígeno para la política riojana, debería suponer algo más".

Pero "no es así porque desaparecido el director, sigue buena parte de la orquesta y tocan la misma melodía", según Andreu, quien ha criticado los "obstáculos a la información" que el Gobierno pone a los grupos parlamentarios y la "arbitrariedad" en el reparto de subvenciones a los ayuntamientos y de derechos de plantación de viñedo.

Ha calificado de "irresponsable" que se limite el gasto en los servicios públicos y, a la vez, que se sea "sumiso" con los ingresos provenientes del Estado y que "también se exhiba poca exigencia de solidaridad entre sus ciudadanos".

"No hay mayor populismo que el todo gratis y, para bajar impuestos, primero hay que garantizar la calidad de los servicios públicos y, a partir de ahí, ajustar sus contribuciones, pero no al revés", ha finalizado.