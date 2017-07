Junta de Personal del Ayuntamiento logroñés pide la mediación de Ceniceros

Logroño, 6 jul (EFE).- La Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño han solicitado hoy reunirse urgentemente con el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, para que medie en el conflicto que mantienen con el Gobierno local, ha afirmado el presidente de la Junta, Samuel Navarro.

Navarro ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras la concentración que cada jueves convoca la Junta de Personal y que hoy se ha trasladado a la sede del Palacio del Gobierno de La Rioja, donde han solicitado hablar con Ceniceros.

"Después de muchos intentos de reunión con la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ya hemos aprendido que no es que no tenga tiempo para reunirse con nosotros, con los trabajadores del Ayuntamiento de Logroño, sino que es que no quiere", ha explicado.

Ha incidido en que la Junta de Personal no pide "nada raro", sino que lo único que quiere es que "se cumpla el convenio del Ayuntamiento, los acuerdos pendientes y el texto regulador, nada más".

Ha relatado que ha pedido, a través del Gabinete de la Presidencia, una reunión urgente con Ceniceros para que "trate de mediar y, por lo menos, hablar con alguien".

El presidente de esta Junta ha subrayado que quieren "una negociación real dentro del Ayuntamiento, que actualmente es una farsa, vienen con todo ya hecho, lo aprueban y se van".

José Ignacio Martínez, miembro de la Junta de Personal, ha recalcado que cree que los trabajadores municipales tienen una alcaldesa que "no corresponde a la situación" que están viviendo en esos momentos y que no se merecen que les den "este trato".

"Creemos que los trabajadores tenemos derecho a hablar con la alcaldesa, que al final es nuestra máxima responsable, y, por decirlo de alguna manera, nuestra jefa, y es una vergüenza lo que estamos viviendo en el Ayuntamiento", ha dicho.

Ha señalado que han solicitado "reiteradamente reuniones para tratar el asunto, que es que se cumpla el convenio y tener una negociación justa y regulada para todos los trabajadores".

Ha defendido que cree que "la alcaldesa se está escondiendo, nos está denigrando y despreciando" y han pedido "amparo al Gobierno riojano para ver si es capaz de mediar en el conflicto".

La Junta de Personal también ha anunciado que, "debido a la negativa del equipo de Gobierno local de tratar los asuntos que de verdad preocupan a los trabajadores municipales", no acudirá a la próxima Mesa General de Negociación del once de julio, cuyo contenido solo conoce "a través de las manifestaciones publicas del equipo de Gobierno".