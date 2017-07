Ceniceros ambiciona un Estatuto para próximas décadas, no próximas elecciones

Logroño, 6 jul (EFE).- El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha afirmado hoy que ambiciona un Estatuto de Autonomía de La Rioja para las próximas décadas, no para las próximas elecciones, según ha dicho en el Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra en el Parlamento autonómico.

"Un Estatuto debatido, negociado y acordado en el Parlamento de La Rioja, un Estatuto de diálogo, de base amplia y en el que PP es necesario", ha asegurado.

"Donde esa ambición y nuevas esperanzas -ha dicho- revalidemos 'todos' el compromiso que tenemos con el 'ahora' de La Rioja y también con el de su futuro".

Ceniceros cree que los parlamentarios no cumplirían con su deber si en esta legislatura no sacan adelante la reforma estatutaria y ha defendido que "el Estatuto de Autonomía de la ciudadanía del siglo XXI no solo tiene que ser la norma jurídica básica, sino la garantía de los derechos y el bienestar de los riojanos".

Para él, "por encima de tactismos políticos, de ansias de protagonismo y de la propia dificultad técnica que entraña", el Parlamento de La Rioja tiene que afrontar, "de una vez", la aprobación de un texto que responde a la transformación de la comunidad riojana desde 1999.

Ha recordado que hace dos años propuso lo que podría ser "el gran acuerdo de legislatura" y cada partido con representación parlamentaria incluyó entre sus propuestas una reforma que es "obligada" si se aspira a cambiar la ley de elecciones de este Parlamento, suprimir los aforamientos o limitar los mandatos.

Estas cuestiones, ha dicho, se quedan en "meros compromisos electorales" si no se asume que quienes tienen que ser los beneficiarios de la reforma, los ciudadanos, lo que reclaman es el fortalecimiento de sus derechos y asegurar un crecimiento sostenibles de La Rioja.

Durante su intervención, también ha relatado que "La Rioja mantiene una relación con el Gobierno de España leal, pero firme en sus reivindicaciones" y ha considerado la reforma de la financiación autonómica como el acuerdo más importante de los alcanzados en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero.