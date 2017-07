El PR+ pide medios a Gamarra para garantizar la seguridad en Logroño

Logroño, 5 jul (EFE).- El concejal del PR+ en Logroño, Rubén Antoñanzas, pide a la alcaldesa, Concepción Gamarra, que "se pongan los medios oportunos para que no se vuelva a vivir una situación similar a la del pasado fin de semana, en la que la ciudad de Logroño careció de los servicios de Policía Local".

"Confiamos en que sea cierto que la seguridad de los logroñeses no se ha mermado porque se reforzó con Policía Nacional, pero no me consta confirmación de la Delegación de Gobierno de que se incrementase la presencia policial", ha dicho Antoñanzas, en una nota informativa.

A juicio del regionalista, "es evidente que se ha producido una nefasta gestión por parte del equipo de Gobierno, que ha permitido que Logroño no tuviera Policía Local durante el pasado fin de semana".

En este sentido, Antoñanzas cree que "las explicaciones del concejal, Miguel Sáinz, son inadmisibles".

Ha añadido que es "un fallo grave de planificación y de saber reaccionar ante una situación así y es en estos casos cuando hace falta un concejal y un jefe, y cuando hay que exigir al Concejal que esté a la altura. Cuando todo está en orden, cuando todo está bien, no hace falta nada".

Además, "en ningún momento, ni el concejal ni la alcaldesa han pedido disculpas a los Logroñeses por esta falta de servicios", ha apuntado Antoñanzas.

"Personalmente, creo que es clave que la seguridad y la tranquilidad", ha expresado el concejal del PR+.

Para Antoñanzas, "la seguridad es un servicio que como Administración debemos garantizar sí o sí, bajo cualquier circunstancia".

El edil del Partido Riojano considera que "la apatía y la dejadez del equipo de Gobierno afecta a la prestación de los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos".

Sobre el conflicto sindical de la Policía Local, ha dicho que "una reivindicación laboral no podemos pagarla los ciudadanos".

Cree que "llevamos ya demasiado tiempo asistiendo al enfrentamiento continuo entre los sindicatos de Policía Local y el equipo de Gobierno y asistiendo a los reproches de unos y otros".

En su opinión, "es el momento de replantear los servicios y competencias porque nuestra Policía no puede tomar como medida de presión el no servir a los logroñeses, salvo que declaren una huelga donde se fijen unos servicios mínimos".

Para él, "es momento de tomar decisiones y tal vez haya que replantear algunos servicios policiales".

"Si la plantilla es insuficiente y se tarda más de 8 meses en aumentarla, quizás es el momento de analizar los servicios que da el Ayuntamiento y que corresponden a Policía Nacional o Guardia Civil", ha concluido.