"Interpretación visual del segundo elemento", en la Casa de las Ciencias

Logroño, 5 jul (EFE).- La interpretación visual llega a la Casa de las Ciencias de la mano del navarro José Antonio Oláiz con la exposición de una veintena de fotografías realizadas después de años de observación de la Naturaleza, cuyo elemento en común es el agua, además de la luz y el color.

La concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, ha presentado la exposición 'Objetivo: la interpretación visual del segundo elemento', que permanecerá en la Casa de las Ciencias hasta el 13 de septiembre.

A través de esta exposición, Oláiz pretende "dar un giro y dejar el arte en otra dimensión para centrarse en el lado científico: cómo los seres humanos llegamos a la percepción y posterior interpretación del mundo que nos rodea", ha detallado.

Las imágenes están impresas sin ningún tratamiento digital y fueron realizadas sin filtros, ni trípode y sin disparo en ráfaga; están agrupadas en siete series que se identifican por el color predominante en cada una de ellas: serie Yellow, serie Grey, serie Blue, serie Orange, Serie Gold & Emerald y serie Bluish- Grey.

El cerebro, los ojos y la luz son los elementos básicos para que podamos ver el mundo que nos rodea y en esta muestra se le va a dar más un tratamiento hacia la parte científica que artística, llevando dos textos, muy diferenciados, ha explicado el autor.

El primero, que da acceso a la muestra, introduce en la interpretación visual que nuestro cerebro realiza con las informaciones que ha recibido, a través de los ojos, y presenta las interpretaciones que cada uno de nosotros hacemos en las diferentes partes y funciones de nuestros ojos.

El segundo texto hace referencia al segundo elemento que, según los antiguos filósofos griegos, es el agua, y en él se hace referencia a su proceso para cambiar de un estado a otro, y los fenómenos que conllevan para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, completándolo con una cita de personas de gran relevancia que nos hacen reflexionar acerca de su valor.

El artista se define como "un enamorado del arte y de la naturaleza, pero lo único a lo que llego es a realizar fotografía experimental, reportándome un sinfín de emociones y satisfacciones".

En este proyecto ha trabajado alrededor de unos quince años, ya que no sabía lo que quería ni lo que buscaba, hasta que un buen día "lo vi, y comencé esta aventura que llega hasta hoy y que aún no he terminado, ya que tiene un grandísimo recorrido, y espero no terminarlo nunca", ha señalado.

"Soy un fotógrafo desconocido, ya que lo que he realizado siempre ha sido para uso y disfrute personal y de mi entorno familiar, hasta que decidí presentar mi proyecto, y tuve mi primera exposición fotográfica en Pamplona", ha concluido.