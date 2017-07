Cambia Logroño anuncia que no negociará la gestión policial con Miguel Sáinz

Logroño, 5 jul (EFE).- El portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha anunciado hoy que este grupo político "no se volverá a sentar en la mesa para hablar del modelo de gestión policial con el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz", a quien ha acusado de "criminalizar a los trabajadores públicos" en el Consistorio.

Peña ha realizado estas afirmaciones, en una rueda informativa, al referirse a la situación creada por la ausencia de servicio de la Policía Local durante el pasado fin de semana por la noche.

Ha agregado que lo ocurrido el citado fin de semana "no es un hecho puntual", sino el resultado de "un desastre de gestión de dos años de legislatura, con una dejación de funciones y de responsabilidad por parte de los responsables de la Policía Local".

Según Peña, "se ha llegado a un punto en que la situación es "insostenible" y se ha llegado a la cumbre de "la mala gestión".

En Cambio Logroño, ha dicho, "nos preguntamos a qué espera la alcaldesa, Concepción Gamarra, para tomar una decisión, para determinar que estas personas -en alusión especial al comisario jefe, Fernando Fernández Beneite- no pueden estar al frente de sus responsabilidades porque siempre, cuando vienen mal dadas, lo que hace es esconderse".

Peña ha recordado que el pasado día 30, en una nota, ya alertó de la ausencia de agentes desde el pasado día 26 y que esta situación se repetiría durante el fin de semana si no se ponía solución.

"Tampoco entendemos -ha recalcado- cómo el comisario jefe no se acogió a las horas extraordinarias, no habiendo efectivos como no había el fin de semana; pasó del tema y obvió su responsabilidad".

Para Cambia Logroño, ha subrayado su portavoz, "lo peor es la irresponsabilidad de Miguel Sáinz al mezclar un discurso muy peligroso: las reivindicaciones sindicales con la nefasta gestión organizativa" en la Policía Local", lo que ha calificado de "inadmisible".

En este grupo político "no vamos a tolerar la criminalización de ningún trabajador o trabajadora pública", ha recalcado Peña, en alusión al concejal de Seguridad Ciudadana.

Ha indicado que, en los últimos días, Sáinz "convocó a los grupos municipales a una mesa para tratar sobre el modelo de gestión policial y Cambia Logroño pone como condición para ello la dimisión del comisario jefe, que ha demostrado que no es la persona indicada para el cargo".

En Cambia Logroño "no nos vamos a volver a sentar en esa mesa con alguien que, en un asunto de esta trascendencia, va a mantener a toda costa al comisario jefe y está criminalizando a los trabajadores públicos".