Cs y PR+ aprueban el convenio de urbanización del solar de Maristas

Logroño, 5 jul (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento logroñés ha aprobado hoy, con los votos a favor del PP, Ciudadanos (Cs) y PR+ y en contra del PSOE y Cambia Logroño, el convenio urbanístico de transformación del solar del antiguo colegio de Maristas.

El pleno ha adaptado este acuerdo después de que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, haya subrayado que este convenio supone la "reactivación" del entorno de las Cien Tiendas y ha defendido que es "una buena noticia para comerciantes, residentes de esa zona y en términos generales para todos los logroñeses".

Tras "una situación enquistada durante muchos años", ha indicado que el Gobierno local del PP ha buscado "soluciones" para lograr que este solar se transforme en "un nuevo espacio público, con viviendas y un polideportivo que puedan reactivar la zona".

El "desbloqueo" del solar, ha incidido, es una buena noticia y ha recordado que "las sociedades evolucionan, se transforman y los momentos económicos y sociales marcan una ciudad, por lo que hay que adaptarse a ellos", en alusión al nuevo planteamiento urbanístico de la zona.

Ha recordado que esta modificación era parte de su programa electoral, por lo que "se convierte en un compromiso del equipo de Gobierno, que luego pasa a trabajo para dar garantías de que pueda comenzar a llevar a cabo la reurbanización de esta zona".

También ha reconocido que ha sido necesario "cambiar el planeamiento urbanístico de esta zona porque con el anterior, en los últimos diez años, no ha sido posible llevar a cabo la rehabilitación de la zona", por lo que ha agradecido a Cs que "se uniera a buscar una alternativa".

Sin embargo, ha asegurado que "el PSOE estaría encantado de apoyar el nuevo convenio, pero sus prejuicios o vinculación al pasado se lo impiden y pierde una gran oportunidad de sumarse a algo que es bueno para la ciudad de Logroño".

El concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, ha recordado que, desde finales de 2009, cuando esta parcela quedó sin actividad, se produjo un vacío en esa zona comercial por la falta de tránsito y de otros problemas generados por la suciedad acumulada en el solar.

Esta situación se agravó por la crisis económica, que afectó al mercado inmobiliario e impidió la construcción de viviendas y la urbanización de este espacio, ha declarado.

En diciembre de 2016, ha dicho, se presentó una propuesta de convenio, elaborada con técnicos municipales y con informe favorable la Dirección General de Urbanismo, y se inició un periodo de información pública para "alcanzar un acuerdo de voluntades, que no es obligatorio, pero sí necesario para dar mayor claridad a todo este procedimiento".

A través del nuevo convenio, se actuará urbanísticamente en más de 22.000 metros cuadrados, se reordenarán los usos y volúmenes existentes "respetando la misma edificabilidad", se creará una plaza pública de 1.400 metros cuadrados y se contará con el antiguo polideportivo de Maristas de manera gratuita, que se transformará en una nueva instalación deportiva, ha relatado.

Ha lamentado los "prejuicios de Cambia Logroño y del PSOE" por llegar a acuerdos con otros grupos municipales y ha afirmado que el Gobierno local ha aportado "soluciones gracias al trabajo llevado a cabo con la propietaria de la empresa y recibiendo distintas alegaciones".

La portavoz socialista, Beatriz Arraiz, ha declarado que "no ha habido voluntad por parte del equipo de Gobierno de llegar a acuerdos" y ha asegurado que "el actual planteamiento urbanístico de la zona presentado por el PP no mejora el actual".

Ha comentado que "no hay cambios sustanciales" y que "no tiene sentido introducir más metros comerciales en una zona donde uno de cada tres locales está cerrado", además de que construir un nuevo polideportivo es "un capricho de la alcaldesa" porque no hay necesidad de más espacios deportivos cuando a escasos cien metros se encuentra el de Lobete.

También ha argumentado que el nuevo convenio rompe un "gran espacio privado de uso público, de más de 4.000 metros cuadrados, por una plaza tubo de 1.400"; aumentan las alturas de los edificios de Calvo Sotelo y Ciriaco Garrido y "se rompe la estructura de las manzana en centro de la ciudad".

Ha reconocido que "no entiende" la posición de votar a favor de Cs y reconoce que "no es suficiente el plazo de tres años para solicitar licencia de edificación porque no se sabe cuándo empieza y terminan las obras", además de que "sería necesario solicitar a la propiedad una garantía de que el solar, mientras no se construya, se mantendrá en las condiciones óptimas".

El portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha lamentado la "incongruencia" de Cs al votar a favor del convenio y ha denunciado "la política de colgarse medallas del PP, al que le importa más salir en las portadas y vender proyectos en lugar de solucionar problemas fundamentales, como las más de 17.000 viviendas vacías que hay en la ciudad".

Ha señalado que es necesario "revitalizar la zona con el mejor de los proyectos posibles", pero ha dudado que "este sea el mejor" y ha reprochado a Gamarra que indique que las obras finalizarán en 2021 porque "genera falsas expectativas".

El portavoz de Cs, Julián San Martín, ha dicho que su grupo apoya la modificación del convenio porque "nos hemos puesto a trabajar para desbloquear la situación de abandono de este solar que ya llega a diez años".

Entre otras "soluciones", ha reconocido que con el nuevo convenio "se han conseguido plazos de ejecución, que en el primero no había, para comprometer a la propiedad a que no pasen otros diez años para que se comience a construir en el solar"; y ha citado que habrá una ludoteca para que "las compras puedan hacerse en familia" y que la nueva plaza será "dinámica, no solo un espacio de cemento".

Por ultimo, el concejal regionalista, Rubén Antoñanzas, ha criticado "la dejación de funciones de Sáez Rojo" y el "lastre" que ha supuesto la situación de esta parcela durante tantos años para comerciantes y vecinos.

Ha reconocido que la inclusión de comercios en la planta baja de los futuros edificios no acabará con el problema del comercio; ha declarado que es preciso "incluir unos plazos que garanticen la construcción en el menor tiempo posible" y desea que el antiguo polideportivo de Maristas pueda ser utilizado por los alumnos del Instituto Sagasta.