Sindicatos achacan al Gobierno local la falta de Policía el fin de semana

Logroño, 4 jul (EFE).- Representantes de los sindicatos SPPME, UGT y CCOO han reprochado hoy al Gobierno local de Logroño haber provocado de "forma intencionada" la situación creada por la ausencia de servicio de la Policía Local durante el pasado fin de semana en el turno de noche.

Miembros del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), UGT y CCOO han exigido, además, la "destitución inmediata" del concejal de Seguridad de Logroño, Miguel Sáinz, y la elaboración de "una oferta de empleo público que solvente las necesidades reales del servicio de la Policía Local".

El secretario general de SPPME, José Guillermo Rubio, acompañado de los representantes sindicales de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño, José Antonio Bazo (UGT) y Daniel Rodríguez (SPPME) y arropados por un centenar de agentes de la Policía Local, ha denunciado, en rueda informativa, la "inactividad de Sáinz y la falta de capacidad y desidia del comisario jefe", Fernando Fernández Beneite.

Rubio se ha referido a que, durante el turno de noche del pasado fin de semana, "no hubo servicio de Policía Local por la falta de agentes que pudieran patrullar la ciudad, debido a que, por distintos motivos, se encontraban de baja".

Sin embargo, ha reprochado que "esta situación ha sido provocada de forma intencionada por el equipo de Gobierno (PP) municipal para desvirtuar las reivindicaciones de la Junta de Personal".

Ha reconocido que dejar a la ciudad sin efectivos de la Policía Local durante las noches de un fin de semana ha sido "un intento de desprestigiar al colectivo más numeroso de la plantilla municipal" y ha lamentado que la intervención pública de Sáinz explicando lo sucedido se ha producido con el único objetivo de "decir falsedades y mentiras y obtener su media hora de gloria".

Ha subrayado que el comisario jefe de la Policía Local ha explicado que "tenía conocimiento desde el lunes del número de policías que no iban a poder cubrir su turno el fin de semana" y, sin embargo, "no ha hecho nada al respecto".

Los agentes que no pudieron acudir al trabajo habían solicitado sus vacaciones antes del 30 de abril y fueron supervisadas y concedidas por ser procedentes, ha señalado, y, respecto a las bajas médicas, ha precisado que "más de la mitad estaban motivadas por intervenciones quirúrgicas y tratamientos de larga duración, por lo que también se conocían".

Si el concejal de Seguridad Ciudadana cree que han sido "bajas no previsibles", Rubio le ha instado a que "siga los pasos necesarios para que investigue y denuncie estos hechos donde debe hacerlo".

Ha reconocido que "para cubrir estas carencias de personal durante el fin de semana había cincuenta policías disponibles que estuvieron pendientes de que les llamaran para hacer horas extraordinarias, ya que tenían conocimiento de esta situación".

Sin embargo, ha incidido en que "no se hizo nada, ni una resolución de Alcaldía, ya que hubo tiempo suficiente para redactarla, igual que se hizo, con un solo día de antelación, para que un policía acudiera como chófer acompañando a Fernández Beneite a los actos institucionales del Día de la Rioja en San Millán de la Cogolla".

Ante la falta de respuesta del comisario jefe, ha comentado que el jefe de turno se puso en contacto con él, aunque "recibió la negativa de cubrir puestos para el fin de semana", ha asegurado, e, incluso, "un grupo de policías se planteó trabajar durante estos turnos de manera voluntaria, pero no fue posible porque ningún cargo competente se lo pudo autorizar".

Por todo ello, ha negado el "boicot del que el concejal de Seguridad Ciudadana nos acusa" para que no hubiera agentes de la Policía Local disponibles durante los turnos de noche del pasado fin de semana y ha reconocido que "todos los policías cumplen con su obligación".

Rodríguez ha explicado que "para cubrir los servicios de noche de los fines de semana hay que llamar a más personal porque la plantilla actual es insuficiente para cubrirlos", motivo por el que ha solicitado "una oferta de empleo público superior a la actual, para contratar quince nuevos policías, en lugar de siete".

Para cubrir estos servicios, ha indicado que es necesario "hacer horas extraordinarias", por lo que también ha pedido "un plan de actuación para sufragar esta situación y no tener que seguir funcionando así".

Respecto a las negociaciones del convenio laboral, ha asegurado que "ya quisiéramos cobrar como el concejal de Seguridad Ciudadana, que coge vacaciones sin pedir permiso y se lleva 70.000 euros".

La Junta de Personal ha reconocido que "solicita que se nos pague los 400 euros que se nos debe como a todos los trabajadores municipales", otra cosa es que "el Ayuntamiento quiere disponer de la Policía Local a su libre albedrío a costa de horas extraordinarias y de nuestra conciliación familiar".

Ha asegurado que "la Policía Local no tiene ningún interés en hacer horas extraordinarias", aunque "tuvimos dos reuniones con el concejal para regularlas mejor, pero, como no llegamos a ningún acuerdo, se acabó la negociación, aunque no existe ningún enfrentamiento sindical porque no queremos hacer horas extra".

Por último, el portavoz de UGT ha afirmado que "el único boicot que existe es el del Comisario Jefe y del concejal de Seguridad Ciudadana que no hacen nada para solucionar las bajas de personal pero sí que llaman a un policía que denunció a un ex concejal del PP para pedir explicaciones".

Ha lamentado que durante el último fin de semana hubo personas no pudieron recibir la atención "adecuada" de la Policía Local en materia de ruidos, enfrentamientos vecinales o controles de alcoholemia, entre otros asuntos porque "estas funciones son exclusivas y la Policía Nacional no puede prestarlas".

Rodríguez ha concluido que "el equipo de Gobierno ha dejado de prestar un servicio en la ciudad, un hecho que es muy grave y, además, lo han hecho premeditadamente".