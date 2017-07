Vacaciones en familia solidarias en Senegal para concienciar a los jóvenes

Logroño, 3 jul (EFE).- El campamento familiar solidario que la ONGD riojana Coopera desarrolla en Senegal tiene por objetivo "acercar a los jóvenes al mundo de la cooperación y a la realidad de otro sitio que no sea el suyo", ha afirmado a Efe la coordinadora de esta actividad, Yolanda Chimeno.

En este campamento, las familias viajan a Saly Velíngara, en la región senegalesa de Thiés, donde permanecen dos semanas de agosto realizando actividades de cooperación e intercambio cultural.

Chimeno ha explicado que realizar este campamento con familias "es también una forma de que los padres y los hijos pasen un tiempo de calidad juntos diferente a las vacaciones típicas de 'todo incluido'".

Ha relatado que esta iniciativa incrementa la concienciación social entre los jóvenes, que comprueban que son, en cierto modo, unos "privilegiados" respecto a los otros chicos.

"No estamos hablando de una pobreza supina en la zona a la que nosotros vamos, pero, simplemente, les conciencia el contraste cultural, el hecho de que esos chicos no tienen móviles, ni 'plays'y son niños felices que juegan en la calle", ha detallado.

La coordinadora de este campamento ha subrayado que la finalidad es "sembrar en los jóvenes, primero, ese conocimiento de que nacer en un sitio o en otro marca la diferencia, y, segundo, que hay muchas cosas que son totalmente prescindibles" y se puede ser igual de feliz sin ellas, además de compartir por el hecho de compartir.

"Yo me estoy sorprendiendo de la cantidad de chavales jóvenes que quieren hacer este tipo de actividades", ha recalcado Chimeno, quien ha añadido que ese intento por "aproximarlos a los valores reales" es fructífero, puesto que "los jóvenes vienen cambiados", aunque reconoce que no se cambia el mundo.

Chimeno ha destacado que, en los tres años que lleva organizando este campamento, ha notado "un cambio muy positivo" en los jóvenes que participan en él, ya que regresan siendo "un poco más considerados con las cosas".

"La decisión la tienen que tomar ellos, no puedes forzarles a ir de vacaciones a cooperación porque, entonces, no funciona", ha recordado.

Además, ha indicado que esta actividad permite a las familias pasar "un tiempo de calidad" porque realizan actividades que no harían en su día a día, y en las que los hijos no querrían participar durante unas vacaciones más convencionales.

Ha señalado que este campamento se desarrolla en Senegal por dos motivos, el primero de ellos es que la ONGD Coopera tiene dos proyectos en Saly Vélingara, una granja y una guardería.

"Senegal es una zona que no tiene nada de peligro, políticamente es un país muy tranquilo, no puedes llevarte a una familias a hacer esto a el Congo, por ejemplo, porque son zonas mucho más peligrosas", ha indicado como segundo motivo.

También ha resaltado que no hay "ningún tipo de enfermedades endémicas" en esta parte de Senegal, en la que solo se requiere acudir con la vacuna de la malaria puesta.

"Estás en contacto con la realidad de África, pero no entras bruscamente en ella, no te estás yendo a una zona de guerra", ha puntualizado.

Chimeno ha destacado que "no es una cuestión de que si el grupo no va, la gente de allí tiene un problema porque no les hayan ayudado", sino que lo importante de esta actividad es el intercambio cultural entre países.

"A los jóvenes de Senegal les gusta aprender de los nuestros y a los nuestros de ellos", ha indicado Chimeno, quien ha resaltado que "al que lo hace por primera vez ya le entra el gusanillo y quiere hacerlo en otro sitio".

La ONGD riojana Coopera, que tiene ámbito internacional, participa en Senegal en los proyectos de cooperación vinculados a una guardería y una granja lechera, a cuyas actividades se suman los participantes en este campamento solidario familiar.

En la guardería, podrán participar, entre otras actividades, en clases de inglés, francés y español, trabajos con material reciclado y talleres de higiene básica, deportivos y de gastronomía española.

Una de las novedades de este verano será la de colaborar en trabajos de rehabilitación en dos escuelas públicas que necesitan una mano pintura y adecuación de espacios y aulas.

El trabajo en la granja lechera se centrará, sobre todo, en algunos trabajos de pintura y puesta a punto y se podrá colaborar en ordeñar y dar de comer a los animales.