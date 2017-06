CSIF niega la recuperación de derechos de los empleados públicos riojanos

Logroño, 29 jun (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas riojanas, ha negado hoy que se estén recuperando los derechos de los empleados públicos que fueron eliminados.

CSIF, en un comunicado, ha respondido así a las declaraciones efectuadas ayer por el consejero de Administración Pública y Hacienda, Adolfo Domínguez, en el Parlamento de La Rioja, donde aseguró que se han recuperado muchos de esos derechos.

CSIF califica esas afirmaciones de "brindis al sol, repleto de medias verdades, alejadas de la realidad y que esconden la situación real que sufren los empleados públicos de La Rioja".

Porque "si bien se han realizado muchas reuniones con los órganos de negociación, estas sólo han servido para alcanzar acuerdos parciales de escasa efectividad en la recuperación del gran número de derechos arrebatados a los empleados públicos riojanos durante los últimos años", afirman.

"Es mucho más lo que queda por devolver que lo poco que se ha recuperado", incide CSIF, que reclama la jornada de 35 horas, que ya disfrutan en Andalucía y que otros gobiernos autonómicos han reclamado al Gobierno central para que sea posible; la eliminación de descuentos en las bajas por incapacidad temporal (IT).

En cuanto a los «canosos» y días adicionales de vacaciones, si bien es cierto que se han recuperado a partir de 2016, no es menos cierto que los correspondientes al período 2012-2015 siguen en el aire.

También es una "media verdad" cuando Domínguez afirma la recuperación de la carrera y desarrollo profesional, ya que en nuestra comunidad sólo alcanzará al 25 % del primer grado, cuando el acuerdo-convenio 2008-2011 establecía el cobro del cien por cien en el año 2012.

Además, la cantidad prometida se tendrá que distribuir entre más trabajadores, al incluirse a última hora a los interinos en el reparto.

CSIF acusa al Ejecutivo riojano de "ocultar" que las ayudas de acción social, que se redujeron a la mitad en 2012, pasando del 2% de la masa salarial al 1% actual; y también se "obvia" que a los empleados públicos "se les sigue aplicando un descuento del 5 % en sus retribuciones".

Otros aspectos que reprocha el sindicato son que no se avance en la Ley de Función Pública, que no se hayan negociado algunos concursos de méritos o que no se les haya convocado para analizar la Oferta Pública de Empleo.