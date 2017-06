Cambia pide que el Ayuntamiento no subvencione festejos taurinos con maltrato

Logroño, 27 jun (EFE).- El concejal de Cambia Logroño José Manuel Zúñiga ha solicitado hoy que, "en ningún caso", el Ayuntamiento de la capital riojana subvencione u organice festejos taurinos donde haya "maltrato físico evidente para los toros, como son las corridas o novilladas".

Zúñiga ha presentado, en una rueda informativa, la moción que presentará su Grupo al pleno ordinario del próximo mes de julio para eliminar las subvenciones de festejos taurinos y para que, "en ningún, caso se organicen actividades destinadas al fomento del toreo, como clases taurinas para niños".

También ha pedido que se abra un debate en la sociedad logroñesa para decidir "si se deben seguir permitiendo espectáculos con animales, como las vaquillas, o si se deben buscar alternativas de ocio donde no existan animales maltratados".

Estas solicitudes surgen debido a las declaraciones del concejal de Festejos de Logroño, Miguel Sáinz, quien avanzó que, "en las próximas fiestas de San Bernabé, se celebrará un festejo taurino al uso y en toda regla, en referencia al voto, que habla de lidiar hasta cuatro toros y dar muerte a uno para ser guisado y comido", ha recordado.

Este anuncio "contradice la posición anterior del Ayuntamiento, donde se apostaba por un toreo más amable, sin sufrimiento ni muerte del animal", y que, según ha aclarado "se produce por las presiones del 'lobby' taurino".

Además, ha lamentado que "la Junta de Gobierno hace caso omiso a muchas de las recomendaciones hechas por Cambia Logroño en distintas comisiones para no potenciar las actividades taurinas, tanto en las fiestas de San Bernabé como en las de La Vendimia".

Los espectáculos taurinos, ha asegurado, tienen "un escaso seguimiento popular, siendo deficitarios y dependiendo casi exclusivamente de ayudas públicas para su mantenimiento".

Para él, el Ayuntamiento de Logroño "no puede ir en contra de los tiempos, ya que la sociedad en general está en contra del maltrato animal" y ha precisado que "en el reglamento taurino se habla de castigo hacia el animal, no de que sea un arte".

Por ello, ha solicitado abrir un debate sobre los espectáculos taurinos para que "la sociedad logroñesa decida lo que debe hacerse durante las próximas fiestas" y, respecto al cumplimiento del voto de San Bernabé, ha dicho que "este no puede ir en contra del avance de la sociedad".

De la misma forma que "ya no existe el circo romano, ni se queman a brujas en hogueras en la ciudad", ha declarado que "no todas las tradiciones tienen porqué celebrarse, si no son acordes a la sociedad en la que vivimos".

Por último, ha afirmado que, tal y como dijo la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, citando a Gandhi, "una civilización se puede jugar por la forma en que trata a sus animales".