El libro "La caricia de la serpiente" revisa al fascinante y maltratado Nerón

Logroño, 21 jun (EFE).- El escritor cordobés Javier Gómez Molero ha afirmado a Efe que su novela "La caricia de la serpiente" está protagonizada por el emperador romano Nerón, un personaje "fascinante", del que sospecha que ha sido maltratado por la historia, por lo que "hacía falta una revisión".

Esta novela histórica, que se presenta mañana, día 27, en Logroño, plasma los primeros años de la existencia de Nerón, que son "los que condicionan la vida de un individuo", ha dicho.

"Leyendo bastante a los clásicos -ha precisado- he llegado a la conclusión de que este hombre, en realidad, fue un juguete del destino, una persona que tuvo una infancia durísima, y de ahí un poco su comportamiento posterior que, por supuesto, no es justificable".

Gómez Molero (Lucena, Córdoba 1951) ha explicado que ha trabajado durante dos años para producir este libro, el primero de ellos estuvo dedicado a la investigación sobre Nerón y su contexto histórico, y el segundo a la escritura del libro.

Ha relatado que, como ex profesor de Latín, ha contado con los conocimientos sobre los principales autores que han tratado la figura de este emperador romano, que son Tácito, Suetonio y Dion Casio.

"He estado un año tomando notas de los tres autores, confrontándolos, viendo en lo que coincidían y en lo que se diferenciaban y, por supuesto, documentándome acerca de la época, para lo que hay una obra maravillosa, el 'Satiricón' de Petronio", ha incidido.

El autor ha detallado que su novela "tiene dos caras, por un lado los personajes reales" históricos, y por otro, dentro de ese mismo campo, "los libertos, quienes, sobre todo en la época anterior a Claudio, eran los que 'partían el bacalao'".

"Por supuesto, he tenido que tomar decisiones cuando ha habido varias versiones distintas, incluso rellenar lagunas que yo se que no estaban, e inventarme, en el buen sentido de la palabra, algunos episodios para que tuviera más sentido", ha recalcado.

Además, ha indicado que ha creado personajes secundarios localizados en barrios bajos, que reflejan "la otra cara de Roma, los pillos, los que se buscan la vida robando y están todo el día con prostitutas".

El autor ha señalado que dos tercios del libro narran la Historia de los complots de palacio, mientras que el otro tercio corresponde a la historia de los pillos, y ambas acaban convergiendo en una sola narración.

"Cuento con la ventaja, o el inconveniente, de solo narrar de Nerón hasta sus 21 años, y muere con 30, que es donde se desata la fiera", ha indicado Gómez, quien ha añadido que "era un chico joven que vivió siempre asustado" ante la posibilidad de un atentado.

Ha recalcado que Nerón tenía "ciertos rasgos de humanidad", y que "ni siquiera quería ser emperador, él quería ser artista, y prácticamente le cortaron las ilusiones cuando, con 16 años, de la noche a la mañana se ve dueño del mundo".

Gómez ha relatado que la gente humilde añoró en cierta forma a Nerón tras su muerte, e incluso aparecieron "falsos Nerones diciendo que el emperador no había muerto, que estaba refugiado en Oriente porque sabían que el pueblo quería tener a ese Nerón".

"He llegado a una conclusión después de todo lo que he escrito, y es que los romanos tenían los mismos problemas que tenemos en el mundo actual, y que no hemos cambiado tanto", ha dicho Gómez, quien ha afirmado que ya entonces había "corrupción política, problemas de tráfico y descenso de la natalidad, por ejemplo".