El colectivo LGTBi entrega la bandera Arcoiris al Ayuntamiento de Logroño

Logroño, 26 jun (EFE).- Representantes del colectivo de lesbianas, gays y transexuales (LGTBi) han entregado hoy al Ayuntamiento de Logroño la bandera Arcoíris, que representa la libertad, la diversidad y la igualdad, por el "avance legislativo" del Consistorio, además de por su "apoyo e integración".

El portavoz de Marea Arcoíris, Álvaro Villar, junto con el representante de Gylda, Jesús Cárcamo, han entregado la bandera al Ayuntamiento, que ha recibido el concejal de Alcaldía, Javier Merino, en un acto al que han asistido ediles de los distintos grupos municipales.

El colectivo LGTBi, con la entrega de esta bandera, ha agradecido la labor del Ayuntamiento por "declarar al municipio institución por la diversidad".

Junto a la bandera Arcoíris, también han entregado la "bandera Trans" como agradecimiento a "la actitud valiente mostrada por el Consistorio logroñés al ser una de las pocas ciudades españolas que impidió el acceso por nuestras calles del autobús de Hazte Oír".

Villar, en declaraciones a los periodistas, ha declarado que es necesario "seguir avanzando a nivel social porque aún quedan muchas cosas por hacer, sobre todo a nivel laboral y de educación, para lograr una ciudadanía más integrada e igualitaria".

Por su parte, Cárcamo ha reconocido que, "en ocasiones, las banderas crean conflictos, pero en nuestro caso es todo lo contrario", ya que es "incluyente, todo el mundo cabe para lograr que la diversidad sea real e integradora".

Se trata de "una bandera internacional", a través de la cual "tenemos presente a todas las personas que sufren por su defensa", ya que, ha recordado, "en un tercio de los países del mundo, formar parte de nuestro colectivo es motivo de cárcel y en doce de ellos está castigado con la pena de muerte".

Por ello, ha solicitado a todos los representantes políticos que "sigan trabajando por una sociedad libre, integradora e igualitaria" y ha reiterado su agradecimiento a "este Ayuntamiento, que ha sido coherente con la mayoría de la ciudadanía, impidiendo el paso de una asociación que buscaba generar odio a un colectivo vulnerable".

Merino ha agradecido la entrega de esta bandera al Consistorio y ha excusado la presencia de la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, dado que, por motivos laborales, se encuentra fuera de la ciudad.

Ha indicado que en esta entrega de la bandera están presentes los portavoces de todos los Grupos Municipales de Logroño que componen el Pleno como "representación del Ayuntamiento en su máxima expresión".

"Las banderas deben servir para unir, no para separar, y representan derechos, no imposiciones", ha subrayado Merino, quien ha declarado que el Ayuntamiento de Logroño "defiende todos los derechos de la ciudadanía, incluyendo los que antes no estaban reconocidos".

Merino ha reconocido que "no se puede colocar la bandera en la fachada del Ayuntamiento porque se trata de un edificio protegido y las ordenanzas lo impiden", pero ha avanzado que "buscaremos un lugar donde exhibirla" y ha dicho que presidirá los actos que se celebrarán el próximo 28, Día Mundial del Orgullo LGTBi, en la Gota de Leche.