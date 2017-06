"Palodú", "Las Kasettes", "La Vil Canalla" y "Mostaza Gálvez" al MUWI Sunday

Logroño, 23 jun (EFE).- El MUWI Sunday Rioja Music Fest 2017, que se desarrollará del 24 al 27 de agosto en Logroño, contará con las actuaciones del proyecto artístico "Palodú"; los grupos "Las Kasettes", "La Vil Canalla", "Mostaza Gálvez","Tailor for Penguins"; y el DJ "Guatecón", ha afirmado hoy su organización en una nota.

Este festival acogerá la obra "Princesa en zapatillas", del proyecto artístico que mezcla lo narrativo y lo literario "Palodú".

"Princesa en zapatillas" es un cuento musicalizado en el que se trabajan las emociones, los valores humanos, los miedos y los estereotipos sociales a través de una historia narrada mediante la locución y la música en directo.

"Las Kasettes" llevarán a MUWI las doce canciones de su primer LP, titulado "Bajo el Sol", que ha sido galardonado con el "Disco Subterráneo del Verano" por la cadena musical Radio 3, y supone "un regalo para cualquier sarao y guateque que se precie".

Otro de los grupos que se podrán contemplar es "La Vil Canalla", "heredera de la magia que aportan sus componentes", bregados en bandas legendarias en el norte de España como "Gene Cats", "Último tren" y "The Funestos".

"Mostaza Gálvez" cuenta con el talento del actor Frank Gálvez y de Guille Mostaza, , ex componente de "Krakovia" y ex líder de "Ellos", una de las bandas más influyentes del pop nacional.

Después de un lustro haciendo canciones en sus otros proyectos, y animados por la buena acogida de su EP "Restos", estos músicos han sumado fuerzas en su aclamado primer LP, titulado "Vida y Milagros".

"Tailor for Penguins" son un grupo que "ha entrado en la escena musical por la puerta grande" al ser producidos por Jim Spencer, lo que es una garantía de que "su sonido tiene personalidad, gusto y consistencia".

El primer álbum de esta formación, "When We Were Older", combina frescura y madurez, su fórmula es "sencilla, simple y contundente", ya que salpican con un poco de magia los instrumentos acústicos tradicionales para mostrar unas canciones "diferentes y especiales".

El músico riojano "DJ Guatecón" ha formado parte de bandas como "Mulata Groove", "Mirando al Sur", "Teen Town" y "Cosmotronic"; y su inquietud musical le ha llevado a investigar en distintos estilos musicales, dotando a sus sesiones de un toque muy personal en donde destaca el funky, el soul, el acid jazz y la electrónica.