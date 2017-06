El PR+ critica "desorganización y falta de planificación" en el San Pedro

Logroño, 21 jun (EFE).- El Partido Rioja (PR+) ha criticado hoy la "desorganización y falta de planificación en el Hospital San Pedro" aunque "el Gobierno regional quiere echar la culpa a la ola de calor, para esconder la nula gestión, falta de personal y previsión".

El PR+ en un comunicado ha incidido que "el caos" en el Hospital San Pedro no viene provocado por la ola de calor, "como quiere trasmitir el Gobierno de La Rioja" sino que se debe "a la desorganización y la falta de planificación del Gobierno de La Rioja en materia sanitaria".

Por ello, afirman, "los regionalistas destacan que los colapsos en urgencias son habituales y el gobierno pretende habituar a los usuarios a esta situación".

Aseguran haber recibido ª"infinidad" de quejas de la mala planificación sanitaria "acrecentada por la falta de personal" ya que "no se quieren cubrir las bajas para ahorra en sanidad y seguir desviando millones de euros a una empresa privada sanitaria".

Porque, afirman, "el Hospital de La Rioja sigue estando prácticamente vacío y sin uso sanitario, mientras se derivan pacientes a una clínica privada".

Piden a la consejera de Salud, María Martín, que comparezca en el Parlamento regional "para explicar cómo se organiza la sanidad, qué recursos destina y cuales aprovecha para recortar en la época de verano".

Lamentan que los grupos parlamentarios riojanos no hayan pedido ya esa comparecencia y que le pidan explicaciones por "los pagos a una empresa privada a la que no se le recorta un euro de dinero público, mientras no se cubren bajas en la sanidad pública, se cierran plantas enteras en el San Pedro y se tiene el Hospital de La Rioja en un ERE encubierto", concluye el comunicado.