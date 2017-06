Cambia Logroño asegura que "Cs apuntala las políticas de pelotazo del PP"

Logroño, 21 jun (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha asegurado hoy que "Ciudadanos (Cs) gobierna de facto con el PP", de modo que el convenio de urbanización de Maristas "se vende como la solución a los problemas, cuando realmente está apuntalando las políticas de pelotazo del PP".

Peña ha explicado, en rueda informativa, que el nuevo convenio de Maristas "se negoció en secreto" entre Cs y el equipo de Gobierno Municipal (PP) y ha lamentado que "se cuelguen medallas y el mérito de llevar a cabo esta actuación antes de que sea una realidad".

Ha afirmado que "es necesario revitalizar la zona de las Cien Tiendas" y mejorar la vida comercial y social del centro de la ciudad, aunque también ha enumerado "otras parcelas vacías donde también hay que actuar, aunque no tengan la misma prioridad, como las ubicadas en Valdegastea, el entorno de la Ñ o en El Campillo".

Respecto a los plazos de ejecución de la urbanización del solar del antiguo colegio Maristas, ha confirmado que "las obras no estarán terminadas en el año 2021".

A pesar de que "tal y como explicaron el nuevo convenio, parecía que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, y el portavoz del Grupo Municipal de C's, Julián San Martín, se iban a poner a construir ya, cuando no es así", ha agregado.

El plazo que recoge el convenio es de "tres años para solicitar las licencias necesarias" y ha reconocido que "no hay ningún plazo de ejecución" , por lo que ha lamentado que "no se puede jugar así, ya que los ciudadanos se crean expectativas que no coinciden con la realidad".

De las alegaciones que presentó Cambia Logroño al primer convenio, ha indicado que se ha "desestimado parcialmente" la construcción de un mínimo del 10 por ciento de las viviendas de protección oficial y la elaboración de un estudio del impacto económico y social del polideportivo, entre otros puntos.

Peña también ha argumentado que el actual estado del solar que anteriormente ocupaba el colegio se debe a "un pelotazo de 42 millones de euros de los hermanos Maristas", al que además, "ahora hay que sumar otro 1,5 millones de euros para la construcción de un vial de conexión en su nuevo centro".

Por todo ello, ha subrayado que "algo no se ha hecho bien" y ha solicitado a los "responsables políticos que lo permiten, que den explicaciones" y a San Martín que "explique sus congruencias, porque si un convenio no es bueno, no puede ser que sin apenas cambios, cambie de opinión".

Ha dicho que "Cs se acuesta pensado una cosa y se levanta pensando en otra" y también ha criticado "las formas del equipo de Gobierno para convocar reuniones", ya que el pleno extraordinario para aprobar este convenio iba a celebrarse mañana, día 22, pero "como aún faltan informes, se ha retrasado hasta el 5 de julio".