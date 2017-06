Ocón y Caperos, candidatos a la Secretaría General del PSOE riojano

Logroño, 20 jun (EFE).- El actual secretario de Organización del PSOE riojano, Francisco Ocón, y el alcalde de Calarreina, Félix Caperos, han presentado hoy su candidatura a la Secretaría General de los socialistas de la Rioja, que se elegirá en el congreso que celebrarán en Logroño los próximos 29 y 30 de julio.

Los dos han presentado sus candidaturas minutos antes de concluir el plazo para hacerlo, a las 18 horas de hoy, pero lo han hecho de formas distintas.

Francisco Ocón, (Calahorra, 1970,) quien fue miembro de la Gestora Federal del PSOE y es portavoz adjunto en el Parlamento regional, ha acudido rodeado de una veintena de personas que le apoyan, entre otros el exalcalde de Logroño Tomás Santos y la nueva secretaria confederal de Mundo Rural, Concepción Andreu.

Caperos (Vitoria, 1971) ha presentado su candidatura solo y ha atendido a los medios de comunicación en poco más de un minuto porque tenía que ir a trabajar, ha justificado.

"El PSOE de La Rioja necesita un revulsivo y un proyecto político diferente al de los últimos años", ha afirmado Caperos, que es diputado regional desde 2003 y alcalde de Casalarreina desde 2007.

Ha insistido en que pretende ser el "revulsivo" para su partido, ha dicho que "lo que se ha desarrollado en los últimos años no es mi opción" y ha afirmado que con su candidatura "se va a dar voz a los militantes, ya que si no me hubiera presentado, ya habría un secretario general, pero así habrá que votar", en alusión a Ocón.

Ha asegurado que antes de presentar su candidatura ha hablado "con mucha gente", pero se presenta "conmigo mismo" y ha explicado que a partir de ahora concretará esas conversaciones para presentar a sus colaboradores en la candidatura.

El acto protagonizado por Caperos ha contrastado con el de Ocón, que ha llegado a la sede logroñesa del PSOE arropado por una veintena de personas, entre ellas la portavoz parlamentaria, Concepción Andreu; el exalcalde Tomás Santos, la exdiputada autonómica Victoria de Pablo; el concejal de Logroño Kilian Cruz-Dunee y las diputadas regionales Ana Santos, Sara Orradre y Nuria del Río.

Ha asegurado que desde hace semana son "muchos los compañeros que me han animado a presentarme" y por eso ha decidido "dar este paso, que es muy importante".

Pretende "abrir un nuevo tiempo para el PSOE de La Rioja", que "acompañe al nuevo tiempo que se ha abierto en el partido a nivel nacional", en alusión al regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE.

Su objetivo, ha dicho, es conformar un proyecto que lleve a los socialistas a la Presidencia del Gobierno de La Rioja con Andreu como candidata, "para acabar con años de corrupción y caciquismo y sustituirlo por un tiempo de transparencia y limpieza", en especial para que "los jóvenes puedan tener un proyecto para vivir en La Rioja".

Busca un proyecto para la comunidad en el que "nadie quede atrás", marcado por "la justicia social, no solo la solidaridad", y "para eso nos presentamos, para dar un aire nuevo al partido y poner los mimbres de cara a un cambio en la sociedad".

A preguntas de los periodistas, ha señalado que no le sorprende la existen de otra candidatura a la Secretaría General, ya que es "la tercera o cuarta vez que Caperos dice que se iba a presentar y alguna vez tenía que ser".

"No soy el candidato de la dirección o el candidato oficial y todo el mundo tiene la libertad de presentarse", ha asegurado Ocón, pero cree que el alcalde de Casalarreina "no tiene oportunidades" de acceder a la Secretaría General.

En este sentido, ha asegurado que considera que conoce bien su partido y "no he tomado una decisión individual, sino meditada y compartida y sabiendo que tengo la confianza de una gran parte del partido", ha concluido.