PSOE pide a Gamarra un cambio en la dirección política y policial

Logroño, 19 jun (EFE).-La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha pedido a la alcaldesa, Concepción Gamarra, "un cambio en la dirección política y policial de la ciudad", ya que "no hay autoridad política sobre el jefe de la Policía Local para que cambie determinadas actitudes".

Arraiz, acompañada del edil socialista José Luis Díez Cámara, ha reconocido, en una rueda informativa, que, en la actualidad, existe "un problema alrededor de la Policía Local de Logroño", que se manifiesta en "más conflictos que nunca, peor ambiente en la plantilla y mayor crispación".

Uno de los "grandes problemas" de la Policía Local, ha explicado, es su comisario jefe, Fernando Fernández Beneite, por su "actitud como alto cargo de libre designación", ya que ha insistido en que no valora su capacidad profesional.

Ha recordado que el pasado nueve de junio acudió a San Millán de la Cogolla, a los actos institucionales del Día de La Rioja, con "un coche público municipal y con un chófer, quien, por este trabajo, tuvo que cobrar horas extra".

"La punta del iceberg", ha añadido, es la "actitud" del comisario jefe", quien, una vez denunciados estos hechos por el Grupo Socialista, "colgó un informe en el tablón de anuncios para dar respuesta al concejal Díez Cámara", un hecho que demuestra que "sus formas dejan mucho que desear".

En ese informe, ha asegurado que Fernández Beneite "trataba de justificar que su asistencia era legal, un hecho que el Grupo Municipal Socialista no ha puesto en tela de juicio", según Arraiz, y dedicaba párrafos a Díez Cámara que demostraban su "actitud chulesca, autoritaria y dando por hecho situaciones que él convierte en Ley".

Entre otros párrafos, ha mencionado el que indicaba que "un policía no se desplaza a un lugar solo y sí acompañado por otro, además de en un coche policial; es tan evidente, que si alguien no lo entiende, es inútil perder el tiempo explicándoselo".

Por todo ello, ha pedido a Gamarra que "retire la competencia del concejal de Seguridad, Miguel Sáinz, por consentir esta actitud, que genera molestias que llegan a puntos insospechados en la Policía Local".

También ha aclarado que, "aunque este no es el único problema, la actitud del comisario jefe es uno de los más graves que tiene la Policía Local de Logroño", por lo que "si el concejal de Seguridad Ciudadana no puede poner orden, se le deben retirar las competencias y nombrar a un jefe con diferente actitud".

Entre otros "problemas" de la Policía Local, ha citado la necesidad de "cubrir puestos intermedios, como inspectores y subinspectores, basándose en los principios de mérito y capacidad".

Por su parte, Díez Cámara ha afirmado que "la campaña de descalificaciones e insultos al Grupo Municipal Socialista tanto de Fernández Beneite como de Sáinz son fruto del nerviosismo que impera en ambos por el descontrol y la incapacidad de gestionar la Policía Local, por cierto, una de las mejores de España".

"Desprecian la labor política y democrática de un grupo de la oposición", ha dicho el concejal, quien ha avanzado que "seguiremos denunciado el caos y el desgobierno de la policía", además de la necesidad de llevar a cabo "un cambio en la dirección política y policial del máximo responsable".

Ha declarado que no tiene "una obsesión enfermiza por el comisario jefe, como él dice, si no por Logroño, para que avance", ya que "lo que verdaderamente les pone nerviosos es que el Grupo Municipal Socialista sí tiene un proyecto más moderno y participativo de Policía, que es el que necesita la ciudad y no el que desarrolla el PP".