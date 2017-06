EL alumno con mejor media de la EBAU destaca saber priorizar en los estudios

Logroño, 19 jun (EFE).- El alumno riojano con mejor nota media en la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU), Miguel Sáez, quien ha obtenido un 9,843 sobre 10, ha afirmado a Efe que una de las claves de su éxito en los estudios es saber "priorizar".

También ha destacado la capacidad de organización, la constancia, el esfuerzo y la suerte en esta prueba, en la que ha obtenido un 9,613 y su media de Bachillerato ha sido de 10.

Sáenz, quien ha estudiado el Bachillerato de Ciencias en el Instituto de Educación Secundaria Cosme García de Logroño, ha explicado que quiere estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid por las oportunidades laborales que ofrece esta ciudad y el prestigio en investigación que tiene este centro.

"Yo esperaba que iba a sacar menos nota y, cuando he visto el 9,613, me he emocionado, la verdad", ha indicado Sáenz, quien ha añadido que, aunque en general salió satisfecho de la EBAU, conocida como selectividad, no lo estuvo tanto tras el examen en alguna asignatura.

Este alumno riojano ha detallado que se presentó al examen de las asignaturas optativas de Biología y Química; y ha concluido que, después del esfuerzo de la EBAU, va a descansar.

La segunda alumna riojana con mejor nota media de la EBAU, Lorena Pastor, ha afirmado a Efe que poco antes de conocer su calificación estaba muy nerviosa, pero se ha alegrado tras saberlo y comprobar que "recompensa por todo el trabajo invertido".

Ha indicado que el proceso de estudio "ha sido muy duro, sobre todo con la asignatura de Historia", pero considera que "ha merecido la pena", ya que ha logrado un 9,725 en la prueba de EBAU y un 9,82 en la de Bachillerato, lo que le da la media de 9,782.

Pastor, estudiante del Bachillerato de Humanidades en el IES La Laboral, ha señalado que le gustaría estudiar Traducción e Interpretación en Granada.

Ha recordado que salió gratamente sorprendida de su prueba en la EBAU, en la que presentó a las asignaturas opcionales de Griego y Filosofía.

La Universidad de La Rioja (UR) ha detallado hoy que el 98,53 % de los alumnos matriculados en La Rioja en la EBAU, conocida antes como selectividad, ha aprobado en la convocatoria ordinaria de junio, superior al 97,7 % del curso anterior.

Ha indicado que 1.076 de los 1.092 alumnos matriculados en la fase obligatoria de las pruebas han sido declarados "aptos" para cursar estudios universitarios y 16 no han superado la prueba.