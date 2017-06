Blogueros consideran "fundamental" las redes sociales para lograr visibilidad

Logroño, 17 jun (EFE).- Blogueros riojanos consideran "fundamental" complementar su blog con entradas en las redes sociales para dar mayor visibilidad y publicidad a sus artículos, ha asegurado hoy el presidente de Indismatic, Eduardo San Rufo.

Indismatic, la asociación para la divulgación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ha organizado en Logroño las III Jornadas de Blogueros Riojanos, que ha contado con la presentación de seis blogs.

Los promotores de: Vivir con gusto, Centros educativos hacia la sostenibilidad, Asociación de personas sordas de La Rioja, Radio barrio, La casa de Tomasa y Riojania han presentado sus proyectos en estas jornadas.

Según ha informado el presidente de Indismatic, los blogs de gastronomía y manualidades son los que tienen un mayor números de seguidores en La Rioja.

Estas jornadas suponen "una forma de ponerse cara" entre los blogueros que se siguen entre sí, pero también, permite al autor explicar el sentido de sus "posts" o artículos a sus lectores, ha detallado San Rufo.

Ha detallado que muchos de los blogueros utilizan esta herramienta como "apoyo" para su negocio y algunos requieren un apoyo técnico en el diseño de su página, por lo que en estas jornadas también se proporciona asesoramiento informático.

Según sus datos, si un blog no recibe mucho "feedback" o respuesta del público en el primer año desde su puesta en marcha acaba desapareciendo.

Ha recomendado a los blogueros acompañar sus artículos de vídeos, para hacer la lectura más amena, aunque ha reconocido que requiere cierta formación audiovisual.

Olga García, promotora del blog Vivir con gusto, ha relatado que ella empezó hace tres años como una forma de entretenerse al carecer de trabajo y en 2015 obtuvo el premio al mejor blog de moda dentro de la comunidad nacional Madresfera.

Desde Nájera, cuenta con más de 100.000 seguidores, ha explicado a los periodistas, con una propuesta "Life style" (estilo de vida) en la que relata su "día a día" y las cosas que le gustan.

García comenzó contando en el blog información sobre sus viajes, ya que le apetecía "compartir" datos prácticos que a ella le habían venido bien y comenzó a usar Instagram, desde donde subía fotos.

"De repente, esta red social empezó a aportar al blog un montón de nuevas visitas", ha indicado, y poco a poco fue incluyendo nuevas secciones sobre maternidad, decoración, moda y vídeos a través de You Tube.

Aunque ella profesionalmente no se dedica íntegramente al blog, ha asegurado que "se puede vivir económicamente de ello, y muy bien, pero supone un trabajo de 24 horas".

Sobre las marcas que promocionan sus productos a través de los blogs, ha recalcado que ella nunca publicita ningún artículo que no usaría, por lo que ha tenido que "decir no muchas veces" a firmas con las que no está de acuerdo.

Para ella, la principal red social que mueve a sus seguidores hacia el blog es Instagram, aunque también utiliza Facebook, Twitter, Pinterest y You Tube, pero colgar vídeos aún le requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo.