Ex defensor universitario UR tacha de "injusticia terrible" el decreto Wert

Logroño, 16 jun (EFE).- El ex defensor universitario de la UR José María Aguirre ha dicho hoy a Efe que el decreto Wert ha supuesto "una injusticia terrible" para las enseñanzas medias y la universidad, de modo que ha considerado "una pena" que no se haya podido "dinamitar".

Aguirre, quien desempeñó este cargo en la Universidad de La Rioja (UR) en el período 2011-2016, ha ofrecido la conferencia "La Defensoría Universitaria: entre la ética y la política", en la clausura de la Reunión de Defensores Universitarios del Grupo 9 de Universidades celebrada desde ayer en Logroño.

El Grupo 9 de Universidades es una asociación sin ánimo de lucro formada por las universidades públicas de: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza.

El ex defensor universitario de la UR ha lamentado que no se haya podido "acabar" con las medidas recogidas en el decreto aprobado durante el mandato del ex ministro José Ignacio Wert, que acordó una "subida de las tasas universitarias y una reducción de las becas estudiantiles".

Además, ha criticado que el decreto Wert metió a los profesores en "una sinrazón de diversidad de trabajo docente que es injusta y, de alguna manera, anticonstitucional".

A su juicio, la Defensoría Universitaria supone el lugar de defensa de las libertades y de los derechos de toda la comunidad universitaria, por lo que "debe tener una profunda vocación ética de lucha por la igualdad, la libertad y la solidaridad".

Aguirre ha considerado que las decisiones de las instituciones tienen que ceñirse al respeto de estos "valores", en el día a día de la política universitaria, "para que no sean palabras huecas e impregnen la realidad concreta".

Entre las virtudes de un defensor universitario, este profesor de Filosofía Moral de la UR ha citado "mucha independencia, reflexión y escucha", ya que si "importante" que sea capaz de responder a las demandas que le planteen tanto alumnos como profesores "con independencia de las presiones de grupos o de los poderes elegidos".

"Tener reflexión supone que hay que pensar en los problemas en profundidad", ha agregado, porque "no se puede proponer cualquier solución para salir del paso".

Sobre su gestión durante los cinco años en este cargo, ha reconocido que en algunos asuntos debería haber hecho una denuncia "más pública" y haber sido "más incisivo".

Ha explicado que muchas cuestiones se plantean a las autoridades académicas para que se las tengan en cuenta, ya que el rector y su equipo son los representativos de la universidad, pero también la opinión pública debe conocer algunas de estas demandas.