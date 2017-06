Juan del Arco regresa a España dispuesto a volver a su mejor nivel

Logroño, 15 jun (EFE).- El madrileño Juan del Arco ha decidido regresar a la Liga Asobal y enrolarse en el Balonmano Ciudad de Logroño para tratar de volver al nivel de juego que le convirtió en internacional y le llevó a ganar la medalla de plata con España en el Europeo de 2016.

El jugador madrileño (Leganés. 1991) ha sido presentado hoy como nuevo jugador del equipo de Logroño, al que llega procedente del Ivry francés, noveno clasificado en la liga gala.

Juan del Arco tratará, así, de recuperar el nivel que exhibió en 2015 y 2016, sus mejores años deportivos; debutó en la máxima categoría con el Granollers en 2009 y permaneció en el equipo catalán hasta que a finales de 2015 despertó el interés del club qatarí El Jaish.

Ese año se fue a la liga qatarí y ganó todos los títulos en juego; eso le valió para ser llamado para la selección en el verano de 2016, cuando disputó el Europeo de Polonia en el que España fue segunda.

Pero no continuó en Qatar, por un cambio de normativa que redujo el número de extranjeros en los equipos, con lo que buscó un nuevo destino en Francia, en el Ivry, donde este año no ha disfrutado de la continuidad que esperaba, según él mismo ha admitido hoy.

Regresa a España a "un club ambicioso y que ha hecho las cosas bien en los últimos años" y a una competición "que poco a poco recupera el nivel del pasado", ha asegurado.

Ha reconocido que "quería salir de mi club porque no me ha ido del todo bien" y "quería volver a encontrarme a mi nivel" y "ojalá eso me lleve de nuevo a la selección".

También ha asegurado que aunque ocupa el puesto de lateral es "un jugador de equipo" y tratará de "ayudar donde me manden jugar" ya que compartirá puesto con Pablo Paredes y Carlos Molina.

El jugador madrileño conoce la situación del club tras la marcha de su principal patrocinador pero cree que "hay una buena plantilla con la que podemos ser ambiciosos", en España y tanto si participan en la Copa EHF o en la Liga de Campeones, donde los riojanos han pedido una plaza de invitación.

"No creo que haya ninguna incertidumbre porque este club es serio y no se tira la casa por la ventana", ha concluido Del Arco.

El presidente del club, Ángel Rituerto, ha destacado la voluntad del jugador por militar en el equipo de Logroño, ha subrayado su calidad y, sobre la situación de la entidad, ha afirmado que "no hay ninguna incertidumbre, solo que no hay patrocinador".