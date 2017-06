Martín: Tribunal Cuentas y Fiscalía aseguran que contrato CIBIR se ajusta Ley

Logroño, 13 jun (EFE).- La consejera de Salud del Gobierno riojano, María Martín, ha recalcado hoy que el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y los técnicos aseguran que el contrato del aparcamiento del CIBIR es "conforme a la Ley" y ha dicho que pocos procedimientos administrativos han sido "más regulados y revisados que este".

Martín ha comparecido en el Parlamento de La Rioja ante la comisión de investigación sobre los contratos relativos a la adjudicación de la gestión de los aparcamientos del hospital San Pedro de Logroño, donde ha respondido a las cuestiones formuladas por los diputados de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos (Cs).

Durante su intervención, ha aludido a una resolución de la Fiscalía Superior de La Rioja, a petición del Tribunal de Cuentas tras derivar una denuncia presentada por la plataforma por la gratuidad del aparcamiento del hospital San Pedro.

Esta resolución judicial constata que "el Tribunal de Cuentas ha auditado no solo al Gobierno regional en general, sino más en concreto la contratación del tan mentado aparcamiento con el CIBIR, y ha resultado de su examen que solo no existe irregularidad alguna, sino que concluye que la contratación no ha resultado perjudicial para el erario público".

Como descarta la existencia de una infracción administrativa, y por tanto, también penal, la Fiscalía pide el archivo de las actuaciones.

En 2010 se formalizó el contrato de explotación del aparcamiento subterráneo del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) con la empresa "Aparcamientos CIBIR S.L.", en régimen de concesión para 40 años con un canon de 9,2 millones de euros.

Como no se cumplieron las condiciones de ocupación fijadas en este contrato inicial, en 2013 se modificó y la empresa alcanzó un acuerdo transitorio con el Gobierno regional hasta 2018, que incluía el cierre de la parcela oeste 1 del hospital San Pedro, en septiembre de 2016, que hasta entonces tenía acceso libre.

La consejera ha expresado su confianza en el máximo órgano fiscalizador y también en los técnicos que supervisaron tanto el contrato del aparcamiento de 2010, como el acuerdo transitorio alcanzado en 2013, dos años antes de que ella tomase posesión de su cargo actual.

La decisión de cerrar el aparcamiento oeste 1 del San Pedro se tomó tras encargar un estudio de movilidad en la zona, donde llegaban a aparcar camiones y caravanas, ha explicado, y también para atender las necesidades de colectivos especiales, como personas con discapacidad, donantes de sangre y trabajadores de empresas que prestan servicio en este hospital.

Ha subrayado que siempre se garantizó que se mantendría la gratuidad para uso sanitario y el precio público establecido (un máximo de 2 euros diarios) se fijó "con intención disuasoria y afán regulatorio, nunca recaudatorio".

El aparcamiento de la parcela oeste 1 funciona "con total normalidad", ha constatado, de modo que "no se han cumplido ninguna de las previsiones catastrofistas que se anunciaron con su puesta en marcha".

Ha precisado que el libro mayor de la Fundación Rioja Salud refleja el ingreso de tres pagos por parte de la empresa concesionaria en el año 2010, que se dedicaron a financiar operaciones de esta entidad sanitaria.

El portavoz parlamentario popular, Jesús Ángel Garrido, ha lamentado que los grupos de la oposición quieran utilizar esta comisión con la única finalidad de desgastar al Gobierno y se dediquen a "sembrar dudas, sospechas y emponzoñar con una política muy rastrera".

A su juicio, "la oposición se ha echado al monte, ni siquiera tiene en cuenta las resoluciones del Tribunal de Cuentas ni de la Fiscalía, que constata que no hay nada sancionable".

Por ello, ha pedido a los grupos de la oposición que finalicen las comparecencias de esta comisión y se redacten ya la conclusiones, o estarán haciendo "un uso partidista y una suerte de malversación" de las instituciones.

La diputada del PSOE Nuria del Río ha subrayado que "se ha demostrado que el Tribunal de Cuentas no es infalible", ya que entre los años 1996 y 2011 no encontró nada en las cuentas del PP, "y efectivamente algo había".

Martín ha recriminado a la socialista que siempre formen "la misma bronca", porque cree que "el Tribunal de Cuentas está libre de todo interés político", y ha expresado su "respeto más absoluto" a todos los que han controlado el contrato del aparcamiento.

Del Río ha insistido en que "falta mucha documentación" en este procedimiento y ha cuestionado que las empresas integradas en "Aparcamientos CIBIR S.L." tenían "vinculaciones contractuales" en otros ámbitos del Gobierno de La Rioja.

El parlamentario de Podemos Germán Cantabrana ha preguntado a Martín si considera "correcto mercadear con un aparcamiento público" y ella ha replicado que establecer un precio público no es "privatizar ni mercadear" y es algo que también hace la formación morada en las ciudades en las que gobierna.

Martín ha recalcado que había que "regular" el uso de vehículos grandes en esa parcela, por lo que Cantabrana ha sugerido que se podría haber "prohibido" su entrada, un término que la consejera ha rechazado.

Cantabrana ha insistido en que se debería haber rescindido el contrato con la empresa concesionaria, como la opción "menos mala" si se usan las matemáticas, pero la consejera ha insistido que se estudiaron las consecuencias jurídicas de esa rescisión y era algo "más lesivo" que esperar a que ese contrato sea rentable.

El diputado de Cs Tomás Martínez Flaño ha criticado que "la empresa concesionaria adelantó 9,5 millones de euros por el canon pero lo está recuperando holgadamente, y aún recuperará más", ya que "impuso" sus condiciones al Gobierno en el acuerdo transitorio al "forzar" el cierre de la parcela oeste 1.

Ha reconocido que Martín "no tiene la culpa" en este asunto, ya que cree que hubo "negligencia" por parte de algunos departamentos de la anterior Consejería de Salud.