Antoñanzas lamenta la pérdida de voluntarios año tras año en San Bernabé

Logroño, 13 jun (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha lamentado hoy "la pérdida de voluntarios durante las fiestas patronales de San Bernabé, que año tras año van disminuyendo" y también "se quejan de la falta de comunicación y coordinación por parte del Ayuntamiento".

Antoñanzas ha presentado, en rueda informativa, un balance de las fiestas de San Bernabé que "durante el mandato del PR+ se recuperó la recreación histórica tal y como hoy se conocen, para poner en valor la historia y difundirla" con el objetivo de sentirse "orgullosos de la misma".

En ese sentido, ha agradecido "la destacada labor desarrollada por los voluntarios de Logroño que, de manera desinteresada, han acercado la historia a las calles de la capital riojana a través de los talleres de confección de ropa de época, las escenas renacentistas y los héroes del Revellín, entre otros actos".

Aunque ha definido las fiestas de "satisfactorias", ha reconocido que "el Ayuntamiento de Logroño debe potenciarlas y esforzarse en la difusión exterior de las mismas", ya que no ha apreciado "cambios significativos ni incorporaciones reseñables en el programa".

También ha criticado que "el equipo de Gobierno Municipal (PP) vive de las rentas del PR+" ya que "faltan jóvenes entre los voluntarios y se siguen configurando unas fiestas de espaldas a ellos, con solo un acto destinado a ellos".

Respecto al programa de fiestas, Antoñanzas ha afirmado que "ha llegado tarde y mal, ya que el día 7 de junio aún no estaba disponible en la página web del Ayuntamiento y muchos logroñeses aún no lo habían recibido en sus buzones".

Asimismo, ha lamentado que "el programa llevase incorporado un anuncio que invitaba a los logroñeses a irse fuera de la ciudad", ya que "no todo vale para pagar las fiestas y ha sido un tortazo para los comerciantes locales, porque una vez más, no se cuidan los detalles".

Antoñanzas ha asegurado que "hay malestar entre los comerciantes y los artesanos de la Plaza del Mercado, que han transmitido quejas por el horario que les han impuesto, con el que no están conformes".

Entre otros aspectos negativos de las pasadas fiestas patronales, también ha mencionado "el incumplimiento del mandato de Pleno de colocar la bandera de La Rioja en la ornamentación del arco de San Bernabé, propuesta regionalista que fue apoyada mayoritariamente por todos los grupos, menos por el PP".

En ese sentido, ha considerado que "el Ayuntamiento decidió, de forma unilateral, colocar la bandera sólo el día de La Rioja para después retirarla, algo incomprensible que, además, genera un gasto innecesario".

Por último, el edil ha lamentado que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, no estuviera ayer en ningún acto, ya que "es la primera vez que un alcalde de la ciudad no cumple todos los votos de San Bernabé, lo que demuestra que la prioridad de Gamarra no está en esta ciudad".