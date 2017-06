Gamarra destaca la bandera de Logroño como símbolo de unidad y valor vecinal

Logroño, 6 jun (EFE).- La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha destacado hoy que la bandera local es "el símbolo de la unidad y el valor, que caracterizó a los logroñeses durante el asedio que marcó la historia" de la ciudad.

Gamarra ha participado en la colocación en la calle El Cristo de la primera bandera que adornará los balcones del centro de la ciudad y que da la bienvenida, de forma simbólica, a las celebraciones de las fiestas de San Bernabé.

Acompañada del concejal de Festejos, Miguel Sáinz, de miembros de distintos grupos de la Corporación municipal y de representantes de la Asociación Amigos del Plus Ultra, ha colocado la primera de las casi 150 banderas que adornarán los balcones del centro histórico logroñés durante las próximas fiestas patronales.

"Estas fiestas estarán marcadas por un fiel seguimiento a la tradición, a lo que las hace diferentes de otras festividades y otorga un protagonismo especial a nuestras señas de identidad, en especial a nuestra bandera, motivo por el cual hemos decidido engalanar de nuevo el centro histórico con ella", ha reconocido.

"La bandera de Logroño es la que nos une, la misma que emplearon nuestros antepasados para resistir frente al invasor y que representa el carácter y estilo de vida de los logroñeses, constantes en la defensa de nuestros valores", ha relatado.

Este año el Ayuntamiento de Logroño ha adquirido otras 85 banderas, que se suman a las cien repartidas el año pasado, y se distribuirán entre los vecinos del centro histórico de la ciudad, en la calle Portales, desde la plaza del Mercado hasta el edificio del Ateneo Riojano, y la plaza de San Bartolomé.

Gamarra ha agradecido el trabajo que durante años vienen realizando las mujeres de Plus Ultra y otros Voluntarios de Logroño para la confección de gran parte de las banderas de Logroño y pendones renacentistas que engalanan las calles de la ciudad en San Bernabé.

El presupuesto destinado a la adquisición de banderas este año es de 1.542 euros.

La alcaldesa ha precisado que "no está clara la fecha en la que se adoptó la cruz de San Andrés como bandera de Logroño, ya que no hay constancia documental al respecto, aunque no fue antes del siglo XVI".

Respecto a la representación de la bandera con una cruz en forma de aspa que representa el martirio San Andrés, tradicionalmente se apuntan dos posibilidades sobre el origen e inicio de uso de la bandera, ha precisado.

La primera pudo ser la toma Baeza aconteció, el día de San Andrés en 1227 por Fernando III el Santo, con la importante participación del señor de Vizcaya, Lope II Díaz de Haro y de 36 riojanos, por la que el monarca castellano habría concedido el uso de la bandera con la cruz de San Andrés, en el siglo XIII.

La segunda posibilidad es que la cruz de San Andrés fuera el distintivo tradicionalmente usado por la Casa de Borgoña y su uso se extendiera convirtiéndose en símbolo de los Tercios, de la Corona y de la Armada, entre otros.