Antoñanzas, con un respaldo del 90 %, quiere que el PR+ llegue al Congreso

Logroño, 3 jun (EFE).- Rubén Antoñanzas se ha convertido hoy en nuevo presidente del Partido Riojano (PR+), con un respaldo de más del 90 por ciento de los asistentes al XV congreso de esta formación, que se ha celebrado hoy y donde él se ha marcado como objetivo el tener representación en el Congreso de los Diputados.

Antoñanzas ha hecho esa afirmación en su primer discurso como presidente, en el que ha defendido el papel del PR+ como el "único partido de aquí, de La Rioja" y ha asegurado que es una formación "sin problemas internos, en la que los objetivos de todos son comunes".

Ha aludido al "ejemplo" que ve en otros partidos regionalistas o nacionalistas, como Unión del Pueblo Navarro, Nueva Canarias, Foro Asturias, Coalición o el PNV, que "han defendido los intereses de su tierra y han logrado una lluvia de millones" en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Igual es el momento de empezar a soñar en estar allí (el Congreso) para traer cosas para nuestra región y vamos a trabajar por eso, porque ahora los cuatro diputados riojanos que hay solo pueden presumir de haber dejado a La Rioja más aislada y olvidada", ha dicho Antoñanzas.

El nuevo presidente del PR+ ha realizado estas manifestaciones ante un centenar de personas, entre las que además de los delegados de la formación, estaban el presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, José María Ruiz Alejos, representantes de varias asociaciones, sindicatos y del Partido Regionalista de Cantabria.

Antoñanzas ha asegurado que se siente "emocionado e ilusionado" ante el periodo de tres años en el que estará al frente del partido y ha incidido en que espera "no defraudar" a los afiliados.

"Nos queda mucho trabajo por hacer en defensa de los derechos de los riojanos", ha afirmado y ha destacado que el PR+ "escribe hoy una página más de una historia de la que podemos sentirnos orgullosos".

Ha agradecido a su predecesor, Fernando Gómez, el trabajo realizado en los últimos años; y al presidente del Congreso, Miguel González de Legarra -que también presidió el partido- le ha asegurado que "éste no va a ser el último servicio" al PR+.

Antoñanzas ha defendido que su formación "tiene músculo" gracias a su presencia en muchos municipios y en todas las comarcas de la comunidad.

"Además somos un partido diferente a los otros, no somos ni de izquierdas, ni de derechas, ni de arriba, ni de abajo, solo defendemos lo nuestro y nunca vamos a vender a los riojanos", ha asegurado.

Cree que ahora "es el momento del regionalismo" y por ello ha conminado a los militantes y cargos del PR+ que sean "receptivos" a las demandas de los riojanos "para que se sientan identificados con nosotros" y sepan que "somos el único partido de aquí".

"Tenemos ejemplos en los que mirarnos", ha afirmado, en alusión a las formaciones regionalistas o nacionalistas que han respaldado los Presupuestos Generales del Estado en el Congres: Unión del Pueblo Navarro, Nueva Canarias, Foro Asturias, Coalición y PNV.

Esas formaciones han logrado diferentes cuestiones para sus regiones "y han defendido a su tierra" con lo que "igual es el momento de soñar y pensar que si hubiéramos estado allí igual la AP-68 ya estaba liberada".

"Vamos a trabajar a eso, frente a un bipartidismo que deja cada día más atrasada a La Rioja, una tierra que tiene cuatro diputados (2 del PP, 1 PSO y Podemos) y no sé de que pueden presumir, salvo de que La Rioja ha quedado más aislada y olvidada, porque a sus formaciones no les sale a cuenta defendernos", ha criticado.

En esa misma línea ha dicho que no quiere que los riojanos "sean más que nadie" pero no va a permitir "que sean menos que nadie" y "como mínimo, hay que reclamar los mismos derechos que tienen otros, no podemos seguir quedando atrás".

Así, ha marcado como objetivos concretos la liberalización de la AP-68, que se compense financieramente el efecto frontera con País Vasco y Navarra y que "La Rioja deje de estar aislada" por ferrocarril, además de "generar actividad industrial para dar oportunidades reales de trabajo a los jóvenes".

Antoñanzas ha recordado también que su formación ahora no está representada en el Parlamento regional, a donde debe regresar para potenciar "una reforma del Estatuto de Autonomía que haga más competitiva a la comunidad".

Ha demandado, por último, una labor "crítica" de todos los miembros del PR+ "pero también que seamos un partido que ofrezca soluciones a los problemas de las personas".

Antoñanzas ha admitido que el PR+ debe "ampliar su base" de afiliados en los próximos años "y para eso debemos ser generosos y estar abiertos a que más riojanos se acerquen a nosotros, las puertas están abiertas, aquí no sobra nadie y necesitamos a más".

El nuevo presidente del Partido Riojano ha logrado 80 votos a favor de los 88 delegados del partido presentes en el congreso del PR+; 5 de ellos han votado en blanco y tres han emitido un voto nulo, con lo que el nuevo presidente ha conseguido un apoyo del 90,9 por ciento.

En realidad, este apoyo se ha dado a una lista compuesta por el nuevo presidente, Julio Revuelta como secretario general y Monserrat Bañares como vicepresidenta de la formación.

Además, hoy se han elegido otros órganos del PR+, la Comisión de Garantías, el Consejo Ejecutivo y la Comisión Permanente, que han tenido un respaldo casi unánime.