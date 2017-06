Viernes, 2 de junio de 2017

Agenda

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO MAYO.- El Ministerio de Empleo publica los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado en los servicios públicos de empleo relativos al mes de mayo.

09:00h.- Cartagena (Murcia).- POLÍTICA MUNICIPAL.- Pleno del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia).. Ayuntamiento

09:30h.- Murcia.- MUNICIPAL MURCIA.- El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado del concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, recibe a los participantes en la Semana sobre la enfermedad de Chagas, que organiza la Unidad Regional de Medicina Tropical de Murcia.. Salon de plenos

09:30h.- La Alberca (Murcia).- AGRICULTURA TOMATE.- Presentación de la muestra de 200 variedades tradicionales de tomate conservadas en el banco de germoplasma del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.. calle Mayor.- Asiste el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Francisco Jódar.

10:00h.- Cartagena (Murcia).- POLÍTICA MUNICIPAL.- Pleno del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia).. Ayuntamiento

10:00h.- Murcia.- DÍA MURCIA.- La consejera de Transparencia y Participación de Murcia, Noelia Arroyo, presenta el cartel y el programa de actos del Día de la Región de Murcia.. Jardín de Floridablanca

10:00h.- Murcia.- EDUCACIÓN ROBÓTICA.- El primer Encuentro del Cable Amarillo reúne a 250 alumnos de la región de Murcia que presentan sus proyectos de robótica.. calle Severo Ochoa (centro comercial El Tiro).- Asiste el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Murcia, Andrés Carrillo

10:00h.- Murcia .- ASUNTOS SOCIALES.- La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Murcia, Violante Tomás, se reúne con el alcalde de Ojós, Pablo Melgarejo.. Avenida La Fama, 3

10:30h.- Murcia.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario general de Podemos en Murcia, Óscar Urralburu, que lidera la candidatura "Mas Podemos Mas Región" informa en rueda de prensa del acuerdo de unidad alcanzado con la candidatura "Profundización democrática", que lidera Pablo Olmos.. Sede Podemos

10:30h.- Lorca (Murcia).- MUNICIPAL LORCA.- Rueda de prensa del viceportavoz socialista en el ayuntamiento de Lorca (Murcia), Isidro Abellán.. Sala cabildos

11:00h.- Murcia.- MURCIA SOLIDARIDAD.- La Fundación Cepaim presenta en rueda de prensa su concierto solidario en favor de los refugiados, que se celebrará en el Teatro Romea.. Teatro Romea

11:30h.- Murcia.- POLÍTICA MUNICIPAL.- La portavoz del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, informa de los principales acuerdos de la Junta de Gobierno.. Glorieta de España, s/n

12:00h.- Espinardo (Murcia).- MÚSICA CONCIERTOS.- Presentación del nuevo festival Welcome Summer Mar Menor, que se desarrollará en Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares con la actuación de los grupos musicales murcianos Second, Viva Suecia y Varry Brava.. C/ Mayor, 171

12:00h.- Murcia.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, se reúne con el delegado del Gobierno central en esa región, Antonio Sánchez-Solís.. calle Acisclo Díaz, s/n

12:15h.- Lorca (Murcia).- AGRICULTURA BRÓCOLI.- La asociación +Brócoli celebra en Murcia su VIII Asamblea General, con la asistencia del alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil.. Parador Nacional

13:30h.- Murcia .- EMPRESAS DIRECTIVOS.- El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia, Francisco Jódar, participa en un acto del Seniors Club.. Av. Primero de Mayo (hotel Nelva)